Ещё одна российская медаль Олимпиады: бронза в прыжках в воду

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Россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзу в синхронных прыжках в воду на Олимпиаде-2020 в Токио.

Их результат в финале — 439,92 балла. Золото взяли британцы — 471,81, серебро — китайцы (470,58). Прыжки производились с 10-метровой вышки.

Эта медаль стала восьмой для российских спортсменов на Олимпиаде: одно золото, четыре серебра и три бронзы.

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