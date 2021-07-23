Российские волейболисты победили американцев на Олимпиаде в Токио

Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой США в четырёх партиях — 3:1 (25:23, 27:25, 21:25, 25:23) и вышла на первое место в группе В.

Каждая из партий проходила в упорной борьбе. Россияне в первых двух сетах вырывали победы в концовках, а в третьей партии поначалу вперёд вырвались американцы, но россиянам удалось выровнять положение на подаче Павла Панкова. Однако затем американцы сделали ещё один рывок в середине партии и довели дело до победы в ней со счётом 25:21.

Четвёртая партия началась с очередного эйса Панкова, но затем у россиян начались проблемы с реализацией атак, и инициативу в партии снова перехватили американцы, однако российские волейболисты в очередной раз проявили характер в концовке и сломили сопротивление соперников со счётом 25:23. Теперь сборная России возглавила турнирную таблицу в группе В с двумя победами.

Как сообщалось ранее, мужская сборная России по волейболу одержала победу в стартовом матче олимпийского турнира в Токио. Со счётом 3:1 россияне обыграли команду Аргентины.