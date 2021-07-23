Российские волейболисты с победы над Аргентиной начали олимпийский турнир

Мужская сборная России по волейболу одержала победу в стартовом матче олимпийского турнира в Токио. Со счётом 3:1 россияне обыграли команду Аргентины.

В первой партии подопечные Туомаса Саммельвуо уступили южноамериканцам со счётом 21:25. Переломным оказался следующий сет, который россияне выиграли в упорной борьбе 25:23. После этого преимущество сборной России в атаке и на блоке стало более заметным и позволило довести дело до победы 3:1 (21:25, 25:23, 25:17, 25:21).

Самым результативным в составе российской команды стал Дмитрий Волков, играющий на позиции диагонального. Он набрал 21 очко. В активе олимпийского знаменосца сборной России Максима Михайлова 17 баллов за результативные действия.

В другом матче группы В, где играет сборная России, Бразилия переиграла Тунис со счётом 3:0, а итальянцы оказались сильнее Канады в группе А со счётом 3:2.

Как сообщалось ранее, волейболист сборной России Артём Вольвич показал в сторис в Instagram потолок в ванной комнате номера в Олимпийской деревне, высота которого явно не рассчитана на российского спортсмена.