Российский волейболист пожаловался на низкие потолки в олимпийской деревне

Волейболист сборной России Артём Вольвич показал в сториз на своей странице в Instagram потолок в ванной комнате в своём номере в олимпийской деревне в Токио.

Волейболист ростом 213 см пожаловался, что упирается головой в потолок. Ранее спортсмены-олимпийцы из разных стран жаловались и на другие неудобства.

Звоните Маску, пусть что-нибудь придумает, — написал Вольвич.

Сборная России по волейболу считается одним из главных претендентов на медали в олимпийском турнире. Российские волейболисты вступят в борьбу 24 июля в матче с командой Аргентины. Также в соперниках россиян в групповом турнире команды США, Бразилии, Франции и Туниса.

Как сообщалось ранее, в игровых видах спорта на Олимпийских играх в Токио главные надежды на мужской волейбол, теннис и женский гандбол, а сюрпризом могут стать выступления баскетболистов в новой дисциплине «3×3».