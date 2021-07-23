13-летняя японка стала первой олимпийской чемпионкой в скейтборде

Японская скейтбордистка Момидзи Нисии завоевала золотую медаль в соревнованиях по скейтборду в дисциплине стрит на Олимпийских играх в Токио и стала самой юной призёркой Олимпийских игр с 1994 года.

В финале Нисии набрала 15,26 баллов, опередив бразильянку Райссу Леал и японку Фуну Накаяму, которые стали соответственно серебряным и бронзовыми призёрами. Нисия ранее стала серебряным призёром чемпионата мира в этой дисциплине. В мужских соревнованиях также победу отпраздновал японский спортсмен Юто Хоригоме.

Нисия стала первой спортсменкой, выигравшей олимпийское золото в возрасте 13 лет с 1994 года, когда победу в эстафете по шорт-треку на зимних Играх в Лиллехаммере одержала кореянка Ким Юн Ми.

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