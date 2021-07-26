Храмцов стал олимпийским чемпионом по тхэквондо

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Российский тхэквондист Максим Храмцов стал обладателем золотой награды Олимпиады-2020 в Токио в соревнованиях до 80 кг. В финальном поединке он оказался сильнее иорданца Салеха Аль-Шарабати.

Встреча завершилась со счётом 20:9. Это 12-я медаль сборной России в столице Японии.

До этого в 1/8 финала 23-летний Храмцов победил представителя Буркина-Фасо Файсала Савадого со счётом 13:6, в четвертьфинале одолел хорвата Тони Канаета (22:0), в полуфинале — египтянина Сейфа Эйссу (13:1).

Ранее российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин в финале командного многоборья по спортивной гимнастике принесли в копилку национальной сборной золотую медаль соревнований.