Российские гимнасты завоевали золото в командном многоборье на Олимпиаде

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Бывший боец UFC и Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), друг Конора Макгрегора Артём Лобов заявил о завершении спортивной карьеры. Он сказал об этом после проигранного боя в лиге кулачных боёв Mahatch.

В запланированном на пять раундов поединке на голых кулаках Лобов противостоял украинцу Денису Беринчику, чемпиону мира по боксу WBO International и серебряному призёру Олимпийских игр. Бой начался на равных, Беринчик...