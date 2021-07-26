Российские гимнасты завоевали золото в командном многоборье на Олимпиаде

Российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин в финале командного многоборья по спортивной гимнастике завоевали золотую медаль на Олимпиаде в Токио.
Россияне вышли в финал командного турнира с третьим результатом, показанным в квалификации. В финале гимнасты заработали 262,500 балла.
На данный момент это одиннадцатая медаль сборной России на Олимпиаде в Токио.
Ранее сообщалось, что российская саблистка Софья Позднякова одержала победу в фехтовании на сабле, победив в финале Софью Великую, которая одержала много побед на пути к финалу.