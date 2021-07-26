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Российские гимнасты завоевали золото в командном многоборье на Олимпиаде

15:45, 26 июля 2021
Российские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) Артур Далалоян, Давид Белявский, Никита Нагорный и Денис Аблязин Российские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) Артур Далалоян, Давид Белявский, Никита Нагорный и Денис Аблязин Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин в финале командного многоборья по спортивной гимнастике завоевали золотую медаль на Олимпиаде в Токио.

Россияне вышли в финал командного турнира с третьим результатом, показанным в квалификации. В финале гимнасты заработали 262,500 балла.

На данный момент это одиннадцатая медаль сборной России на Олимпиаде в Токио.

Ранее сообщалось, что российская саблистка Софья Позднякова одержала победу в фехтовании на сабле, победив в финале Софью Великую, которая одержала много побед на пути к финалу.

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