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Позднякова стала олимпийской чемпионкой в сабле

15:16, 26 июля 2021
Софья Позднякова Софья Позднякова Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Российская саблистка Софья Позднякова одержала победу в фехтовании на сабле, победив в финале Софью Великую, которая одержала много побед на пути к финалу.

В решающем поединке Позднякова победила свою соперницу со счётом 15:10. До этого она одолела серьёзную французскую соперницу, а до этого китаянку. Великая победила соперницу из Венгрии и до этого одолела оппонентку из Китая.

Как стало известно ранее, российская фехтовальщица на рапирах Лариса Коробейникова стала бронзовым призёром на Олимпийских играх в Токио. В начале финального поединка она уступала итальянке Аличе Вольпи, а затем взяла верх над ней.

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