Россиянка Коробейникова завоевала бронзу в фехтовании на Олимпиаде

Российская фехтовальщица на рапирах Лариса Коробейникова стала бронзовым призёром на Олимпийских играх в Токио. В начале финального поединка она уступала итальянке Аличе Вольпи, а затем взяла верх над ней.

Коробейникова в ходе поединка перехватила инициативу и вышла в лидеры, однако первого раунда было недостаточно, чтобы одержать победу. По итогам трёхминутки она вела со счётом 12:10, а во втором раунде попыталась укрепить преимущество. Но итальянка сумела сравнять счёт, однако решающий укол остался за Коробейниковой.

Ранее сообщалось, что российская фехтовальщица Айзанат Муртазаева не смогла завоевать бронзовую медаль в турнире шпажисток на Олимпиаде. В поединке за третье место она уступила эстонке Катрине Лехис со счётом 15:8.