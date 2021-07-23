Шпажистка Муртазаева проиграла поединок за бронзу на Олимпиаде

Российская фехтовальщица Айзанат Муртазаева не смогла завоевать бронзовую медаль в турнире шпажисток на Олимпийских играх в Токио. В поединке за третье место она уступила эстонке Катрине Лехис со счётом 15:8.

200-й номер мирового рейтинга 19-летняя Муртазаева неожиданно выиграла три поединка подряд и вошла в четвёрку лучших в турнире шпажисток. В полуфинале она со счётом 12:8 уступила китаянке Сунь Йивен, а после этого потерпела поражение и от Лехис.

Самым сложным и драматичным получился поединок за выход в четвертьфинал с американкой Келли Хёрли, который Муртазаева выиграла благодаря уколу в экстра-раунде.

Как сообщалось ранее, олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая — знаменосец на церемонии открытия Игр — заявила, что не видит разницы между флагом России и символикой Олимпийского комитета России.