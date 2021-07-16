Софья Великая заявила, что не видит разницы между флагом России и ОКР
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
16:59, 16 июля 2021
Софья ВеликаяФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, которая будет знаменосцем на церемонии открытии Олимпийских игр, заявила, что не видит разницы между флагом России и флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Её слова приводит «Чемпионат».
Из-за допинговых санкций российские спортсмены до 2022 года будут выступать на международных соревнованиях без государственных символов.
Отвечая на вопрос о том, будет ли иметь для неё какое-то значение то, что ей придётся на церемонии нести вместо флага России флаг ОКР, олимпийская чемпионка дала отрицательный ответ.
Я представляю свою страну, а то, что флаг будет немного другим, ну и что? Ведь именно ОКР приложил огромные усилия для того, чтобы на Олимпиаду поехала полноценная команда, — сказала Великая.
Олимпиада-2020 в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса, Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.
Ранее сообщалось, международная федерация по плаванию (FINA) временно отстранила российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева от соревнований из-за нарушений антидопинговых правил.