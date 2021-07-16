Софья Великая заявила, что не видит разницы между флагом России и ОКР

Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, которая будет знаменосцем на церемонии открытии Олимпийских игр, заявила, что не видит разницы между флагом России и флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Её слова приводит «Чемпионат».

Из-за допинговых санкций российские спортсмены до 2022 года будут выступать на международных соревнованиях без государственных символов.

Отвечая на вопрос о том, будет ли иметь для неё какое-то значение то, что ей придётся на церемонии нести вместо флага России флаг ОКР, олимпийская чемпионка дала отрицательный ответ.

Я представляю свою страну, а то, что флаг будет немного другим, ну и что? Ведь именно ОКР приложил огромные усилия для того, чтобы на Олимпиаду поехала полноценная команда, — сказала Великая.

Олимпиада-2020 в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса, Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.