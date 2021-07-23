Ефимова назвала Олимпиаду нечестной после выхода в финал на дистанции 100 м

Трёхкратный призёр Олимпиады по плаванию Юлия Ефимова после выхода в финал на дистанции 100 м брасом поделилась мнением об отстранении спортсменов от летних Игр-2020 из-за проблем, связанных с коронавирусом. Её слова приводит «Матч ТВ».

Это уже нечестная Олимпиада, когда не все могут соревноваться, — сказала Ефимова.

Соревнования по плаванию проходили с 4:30 по 06:05 утра. Спортсменка оказалась недовольна ранними выступлениями и сообщила, что в такое время участники Олимпиады медленнее плывут. По её мнению, утренние заплывы ставят те, у кого больше денег.

К сожалению, в нашем мире деньги решают всё. А на интересы спортсменов не обращают внимания. Да, было бы зрелищнее и мы бы видели более высокие результаты, проходи финалы вечером, — добавила она.

Тем не менее Ефимова убеждена, что и утром получается весьма неплохо — «повышается непредсказуемость».

Из-за пандемии местные власти несколько раз вводили и отменяли режим чрезвычайной ситуации, как по всей стране, так и в отдельных городах. Однако последнее введение было решено продлить до 22 августа. Таким образом, большинство соревнований состоятся без участия зрителей, чтобы избежать риск распространения коронавируса. Олимпиада проходит в Токио с 23 июля по 8 августа.