Карантин вместо Олимпиады: как COVID атакует спортсменов в Токио

До старта Олимпиады остаётся всего ничего — два дня. Главная проблема предстоящих Игр — не «антисекс-кровати» в Олимпийской деревне, и даже не низкие потолки. Беда в коронавирусе, который с каждым днём приобретает новые масштабы.

Пока иностранные болельщики запасаются попкорном и уточняют, какой канал будет транслировать любимый вид спорта, местные зрители потихоньку начинают грызть ногти и следят за ухудшением эпидемиологической обстановки.

Michael Kappeler/dpa/ Global Look Press

Из-за пандемии местные власти несколько раз вводили и отменяли режим чрезвычайной ситуации, как по всей стране, так и в отдельных городах. Однако последнее введение было решено продлить до 22 августа. В связи с этим все вечерние развлечения будут под запретом. Может, хотя бы это немного остановит распространение COVID-19.

Ещё весной организаторы турнира обещали провести его независимо от эпидемиологической обстановки. Но как бы власти ни старались обезопасить участников Олимпиады и жителей Токио, пока вирус побеждает.

Довольно скоро с приездом спортсменов и тренерских штабов японцы обнародовали требования по безопасности. На официальном сайте и в руководствах для спортсменов МОК сообщил о принятых мерах для профилактики COVID-19:

— более 80% жителей Олимпийской деревни получили вакцину от коронавируса;

— 70–80% представителей СМИ прошли вакцинацию;

— организаторы учли опыт мировых спортивных федераций, изучили научные исследования и смогут обезопасить участников;

— перед вылетом из своих стран все участники должны дважды сдать ПЦР-тест на коронавирус;

— спортсмены будут сдавать тесты каждый день;

— спортсмены не смогут покинуть Олимпийскую деревню;

— есть можно только в специальных заведениях;

— запрещено пользоваться общественным транспортом;

— спортсмены должны носить маски практически везде, кроме поля соревнований.

К слову, согласно регламенту, после завершения соревнования спортсмены должны покинуть территорию страны в течение 48 часов.

Однако на сегодняшний день в Токио уже зафиксировано 1832 новых случая заражения. Это максимальный показать с середины января 2021 года, сказано в заявлении Kyodo. Непосредственно на Олимпиаде всего зафиксирован 81 положительный тест, и первая сотня не за горами. В общей сложности в Олимпийской деревне будут проживать 11 тысяч человек, а «пузырь» участников соревнований лопнул до того, как начались Игры.

Christopher Jue/XinHua/GLOBAL LOOK PRESS

В стране всё ещё невысокие темпы вакцинации, но и они не смогут спасти. Например, стало известно о положительном тесте 18-летней американской гимнастки Кары Икер. Она была вакцинирована двумя компонентами Pfizer.

В связи с этим Сесиль Лэнди, личный тренер главной звезды сборной и четырёхкратной олимпийской чемпионки Симоны Байлз, во время переписки с пользователями Twitter рассказала, что команда не отправится на карантин в полном составе, пока медицинские работники не завершат необходимые обследования.

Мы хотим, чтобы Кара избавилась от симптомов, и желаем ей мужества, пока она находится в изоляции, — написала Лэнди.

Один из пользователей Twitter пожалела спортсменок и написала об увиденной информации в СМИ, где сказано, что весь коллектив решено вывезти за пределы Олимпийской деревни и поселить в другой гостинице.

Лэнди призналась, что данное решение является совместным. По её мнению, так лучше удастся «контролировать спортсменов и безопасность в условиях отеля».

Следом стало известно о таком же результате и 17-летней теннисистки Кори Гауфф, которая также представляет США. И это далеко не все спортсмены, отправившиеся на карантин.

Кори Гауфф Steven Paston/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Участница сборной Чили по тхэквондо Фернанде Агирра стала первой участницей соревнований, которую отстранили от Игр из-за COVID. Её состояние оценивается как хорошее, однако 10-дневный карантин не позволит ей выступить в своём виде спорта.

На Играх не выступит также и теннисистка Коко Гауфф — главная надежда американской сборной. На своей странице в Twitter она отметила, что диагноз поставил крест на мечте достойно представить страну в этом году.

Гендиректор оргкомитета Тосиро Муто продолжает наблюдать за происходящим и признался, что Олимпиада может быть отменена в случае ухудшения ситуации.

Мы не можем предсказать, какое будет количество случаев заражения коронавирусом. Поэтому мы проведём обсуждение, если будет всплеск, — заявил Муто Sky Sports.

Российская команда также теряет своих представителей. Чемпион Европы по плаванию на дистанциях 200 и 400 метров комплексом накануне вылета в японскую столицу сдал положительный тест на коронавирус. Сейчас игрок находится на изоляции и на Игры, соответственно, не успеет при всём желании.

Сразу по прилёте тест тренера по теннису Игоря Куницына вызвал подозрение. Пришлось тут же делать повторный. Но, кажется, всё пока успешно.

The Wall Street Journal заявил, что в Токио не удаётся контролировать передвижение жителей и обеспечивать адекватное тестирование на границе. Пока не похоже, что в Японии действительно подготовились к проведению Олимпиады, на которую потратили $15,4 миллиарда.