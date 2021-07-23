В МОК ответили на недовольство Ефимовой Олимпиадой-2020

Руководитель пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс отреагировал на высказывание российской пловчихи Юлии Ефимовой, выразившей недовольство ранним стартом соревнований на Олимпиаде-2020 в Токио. По его словам, подобную критику организация слышит не в первый раз, но изменения всё равно не были внесены, сообщает «Р-Спорт».

Они не могут выбрать время для тренировок и настроиться. Конечно, спортсмены хотят быть более производительными, но в то же время нужно учитывать требования бродкастеров, которые продвигают спортсменов, — сказал Адамс.

Он уверен, что на самом деле это выгодно и вещателям, и атлетам.

Ранее Ефимова после прохождения в финал на дистанции 100 м брассом назвала Олимпийские игры в Токио нечестными, а также раскритиковала ранние старты соревнований по плаванию. По её словам, в такое время суток спортсмены медленнее плывут.