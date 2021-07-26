Потомственная чемпионка: Софья Позднякова выиграла соревнования по сабле

Российская фехтовальщица Софья Позднякова стала олимпийской чемпионкой в упорной борьбе со своей тёзкой Великой на олимпийском турнире в Токио.

Победа с привкусом грусти

Уже вторые Олимпийские игры финал соревнований в женской сабле становится чисто российским. Год назад Яна Егорян неожиданно победила Софью Великую в главном поединке вечера. Тогда успех средней саблистки стал главным спортивным событием года, а Егорян стала основной звездой Олимпийских игр. Великая уверенно двигалась к финалу, где её ждала хорошо знакомая соотечественница.

Софья Позднякова дважды побеждала на чемпионатах мира в личных и командных соревнованиях, но на Олимпийских играх показала фехтование высочайшего уровня. Она победила китаянку, которая оказалась сильнее украинки Ольги Харлан, затем одолела очень сильную француженку, однако Великая при этом справилась с венгеркой в то же время. В финальном поединке Софья Позднякова разбила свою более опытную соперницу с разгромным счётом и просто не оставила ей шансов.

Отец Поздняковой — не только прославленный спортсмен и четырёхкратный олимпийский чемпион. Он побеждал на различных Олимпиадах как в личных соревнованиях, так и в командных, а его дочь выиграла соревнования с первой попытки. Точно так же легендарную чемпионку Великую пять лет назад оставила без медалей Яна Егорян, которая затем впоследствии выиграла с ней олимпийское золото в командном турнире.

Великая шла за победой

Софья Великая и Софья Позднякова Cao Can/XinHua/Global Look Press

Софья Великая была одним из фаворитов соревнований на предварительном раунде. В первых кругах она обыгрывала соперниц из Китая, Италии, США и Венгрии. При этом в четвертьфинале соперницей Софьи была олимпийская чемпионка Мариэль Загунис. Россиянка разгромила американку 15:8, не оставив ей шансов, а после этого взялась за венгерку Мартон. Но даже этот поединок не складывался в пользу великой чемпионки. Софья уверенно вела в счёте, но не могла набрать слишком много очков.

В решающем поединке россиянки поочерёдно перехватывали лидерство, однако Великая в решающих розыгрышах уступала своей более молодой сопернице. Позднякова выиграла все уколы в заключительной трети и показала лучшее фехтование на этих соревнованиях. К сожалению, Великая в третий раз осталась серебряной призёркой и не получила долгожданного золота. При этом она уступила молодой сопернице из своей команды второй раз подряд.

Дочь великого отца

Отец Софьи Поздняковой Станислав — сам многократный олимпийский чемпион по фехтованию. Он именно специалист в сабле, как и Софья. Главную свою победу он одержал на Играх в Атланте в 1996 году, а до этого и после побеждал только в командных соревнованиях. Софья побеждала на самых серьёзных стартах уровня чемпионата мира и Европы, но накануне Олимпийских игр упустила свою инициативу.

Для Великой это был самый большой успех в личных соревнованиях, но она так и не смогла добиться в них успеха. Софья трижды становилась серебряным призёром Олимпийских игр и после этого имела все основания на успешное выступление. Однако главный поединок как в этом году, так и пять лет назад Великая уступила и потому осталась без главной награды в своей карьере. В самый решающий момент финальной схватки она уступила сопернице пять уколов и отдала победу в принципиальном поединке.