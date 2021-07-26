Великая отреагировала на поражение в финале Олимпиады

Российская саблистка Софья Великая прокомментировала поражание в финале Олимпиады-2020 в Токио от соотечественницы Софьи Поздняковой. Её слова приводит Telegram-канал «Р-Спорт»

Придётся ехать на пятую Олимпиаду! Пока говорю это во вселенную. Но так как осталось три года, возможность для этого есть: год отдохнуть, год лицензию завоевать и выступить — сказала Великая.

В понедельник, 26 июля, Великая завоевала серебро в фехтовании на сабле. В решающем поединке Позднякова победила соперницу со счётом 15:10.

Для 36-летней Великой это уже третье серебро Олимпиад после Лондона-2012 и Рио-де-Жанейро-2016.