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Великая отреагировала на поражение в финале Олимпиады

15:38, 26 июля 2021
Софья Великая Софья Великая Фото: Oliver Weiken/dpa/Global Look Press
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Российская саблистка Софья Великая прокомментировала поражание в финале Олимпиады-2020 в Токио от соотечественницы Софьи Поздняковой. Её слова приводит Telegram-канал «Р-Спорт»

Придётся ехать на пятую Олимпиаду! Пока говорю это во вселенную. Но так как осталось три года, возможность для этого есть: год отдохнуть, год лицензию завоевать и выступитьсказала Великая.

В понедельник, 26 июля, Великая завоевала серебро в фехтовании на сабле. В решающем поединке Позднякова победила соперницу со счётом 15:10.

Для 36-летней Великой это уже третье серебро Олимпиад после Лондона-2012 и Рио-де-Жанейро-2016.

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