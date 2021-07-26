Историческая Олимпиада: кто такой Храмцов, добывший золото в тхэквондо

Новый день Олимпиады принёс болельщикам новые положительные эмоции. Бронза в прыжках в воду, серебро в фехтовании и три золотых награды, одна из которых стала действительно исторической. Максим Храмцов приехал в Токио, чтобы попытаться впервые привезти в Россию золотую награду по тхэквондо. И сделал он это на классе!

Уже с 1/8 финала соревнований казалось, что ему нет равных. Сначала 23-летний чемпион мира одолел представителя Буркина-Фасо Файсала Савадого со счётом 13:6. Это был, пожалуй, наиболее сложный поединок из всех, соперник то и дело оказывал достойное сопротивление и выматывал россиянина. Затем в четвертьфинале ни единого шанса не оставил хорвату Тони Канаету (22:0). А в полуфинале легко справился с египтянином Сейфом Эйссой (13:1). Впереди был только иорданец Салех Аль-Шарабати.

Чтобы добиться первого олимпийского золота, от 23-летнего спортсмена много не требовалось — придерживаться привычной тактики и постараться не пропускать ненужных ударов. И ему это удавалось: после двух раундов он вёл со счётом 7:1. Однако в третьем раунде иорданец нанёс тот самый опасный удар, который стоил пяти очков — 7:6, что выглядело уже серьёзнее.

Но у Храмцова буквально открылось второе дыхание. Он хладнокровно избивал соперника и тем самым уходил в отрыв. На последних секундах было ясно — никто не сможет забрать у него победу.

После завершения схватки он отправился радоваться победе к тренеру. И в знак успеха надел кепку, которую принято видеть немного на другой сборной — на его голове красовалась хоккейная «Красная машина». Неплохо, если бы его победа вселила уверенность и в хоккеистов, которые совсем скоро выступят за зимних Играх в Пекине.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Но всё это такие мелочи по сравнению с тем, что спортсмен выходил на мат со сломанной рукой. В мае у 23-летнего спортсмена случился перелом, и в первой же схватке на Олимпиаде произошёл рецидив травмы. До руки нельзя было дотрагиваться ни в коем случае, но вместо того, чтобы сняться с турнира, он стал олимпийским чемпионом. Первым в российской истории.

Впервые тхэквондо появилось в программе Олимпийских игр в 2000 году в Сиднее. Тогда, кстати, россиянка Наталья Иванова в весовой категории свыше 67 кг сумела привезти в Россию серебро. Вторая награда в этом виде спорта досталась спустя 12 лет — в Лондоне. И снова женщина — Анастасия Барышникова в этом же весе выиграла бронзу. Среди мужчин отдуваться пришлось Алексею Денисенко, который сначала завоевал бронзу в Лондоне, затем — серебро в Рио-2016.

Удивительно, но до Храмцова из россиян олимпийское золото в этом виде спорта не удавалось завоевать никому. Даже здесь, в Японии, двое его коллег по цеху ограничились бронзой (в первый день завоевал Михаил Артамонов) и серебром (Татьяна Минина поразила всех во второй день турнира). Поэтому на 23-летнего уроженца Нижневартовска было возложено слишком много ожиданий. И он не моргнул глазом.

Максим Храмцов и Тони Канает Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Храмцов трижды выигрывал юниорский и молодёжный чемпионаты Европы, но настоящий успех пришёл к нему в 2017 году, когда ему удалось стать первым российским чемпионом мира по тхэквондо среди мужчин. Правда, выступал тогда россиянин в категории до 74 кг. С тех пор в этот вес он не возвращался. Однако и в категории 80 кг у Храмцова есть победы: в 2018-м он победил на турнире Большого шлема, причём в финале одолел корейца.

Но изначально он совсем не планировал уходить в это боевое искусство. В Нижневартовске Максим начинал свою карьеру как каратист, но всегда хотел попасть на Олимпиаду в качестве непосредственного участника. Кто же знал, что каратэ в итоге станет одной из программ Игр?

Один раз попробовал потренироваться с командой по тхэквондо и так остался.

Мелочь, а приятно — минус одна дисциплина, где у России нет награды наивысшего достижения. Теперь остаётся покорить бадминтон, бейсбол, гольф, софтбол, пляжный волейбол, регби-7, сёрфинг, триатлон, хоккей на траве. Ну и заодно из признанных новых будем стараться заполучить награды в баскетболе 3×3, каратэ, скалолазании и скейтбординге.