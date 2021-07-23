В США обеспокоены, что российские гимнастки могут отобрать золото Олимпиады

Американский спортивный журналист Дэн Ветцель, который работает на издание Yahoo Sports, высказался о российских гимнастках, которые выиграли квалификацию олимпийского турнира в командном многоборье. Он переживает, что Ангелина Мельникова и её команда совершат сенсацию в Токио и отберут у представительниц США золото.

Несмотря на то что очки не сохраняются, российские девушки должны быть уверены, что им по силам победить мощных американок, что было бы грандиозной сенсацией, — написал Ветцель.

При этом он уверен, что американки способны стать обладателями золотых наград, даже учитывая все ошибки, допущенные в квалификации.

Россиянки набрали 171,629 балла, выиграв квалификацию. Сборная США расположилась на втором месте — 170,562 очка. Финал в этом виде программы пройдёт 27 июля.

Ранее российская команда добыла ещё одну медаль Олимпиады — бронзу в прыжках в воду. Россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев показали результат в финале — 439,92 балла.