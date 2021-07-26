«Вспоминал её перед боем»: Храмцов посвятил золото Олимпиады умершей маме
Российский тхэквондист Максим Храмцов прокомментировал победу на Олимпийских играх — 2020 в Токио в весовой категории до 80 кг. Его слова приводит ТАСС.
Победу посвятил своей маме, которой полгода назад не стало. Я вспоминал её сегодня перед каждым боем, —
сказалХрамцов.
В финальном поединке 23-летний россиянин оказался сильнее иорданца Салеха Аль-Шарабати. Встреча завершилась со счётом 20:9. Это 12-я медаль сборной России в столице Японии.
Ранее российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин взяли золото в командном многоборье, которое для России стало первым с 1996 года.