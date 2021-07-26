«Вспоминал её перед боем»: Храмцов посвятил золото Олимпиады умершей маме

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Российская саблистка Софья Позднякова одержала победу в фехтовании на сабле, победив в финале Софью Великую, которая одержала много побед на пути к финалу.

В решающем поединке Позднякова победила свою соперницу со счётом 15:10. До этого она одолела серьёзную французскую соперницу, а до этого китаянку. Великая победила соперницу из Венгрии и до этого одолела...