«Праздник со слезами на глазах»: Хоркина отреагировала на победу гимнастов

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина в разговоре с NEWS.ru поделилась своей реакцией на победу российских гимнастов в мужском командном многоборье на Олимпиаде в Токио.

Это праздник со слезами на глазах. День победы! Мы четверть века ждали эту медаль. Всех поздравляю с этой долгожданной медалью. Все детско-юношеские школы поздравляю, семьи, весь коллектив, тренерский штаб, города. Эта такая радость! Огромное всем спасибо! — сказала Хоркина в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

По мнению олимпийской чемпионки, победа мужской команды должна стать хорошей эстафетной палочкой для женщин, которым предстоит выступить на соревнованиях завтра в командном многоборье.

Желаю девочкам повторить успех квалификации. Будем за них тоже держать кулачки, — добавила она.

В командном мужском многоборье Россию представляли Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин. В финале гимнасты заработали 262,500 балла.

Ранее сообщалось, что российская саблистка Софья Позднякова одержала победу в фехтовании на сабле, победив в финале Софью Великую, которая одержала много побед на пути к финалу.