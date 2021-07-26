Через травмы к золоту: российские гимнасты стали олимпийскими чемпионами

Гимнасты принесли третье золото в копилку России на Олимпиаде в Токио. В командном многоборье наша команда в лице Никиты Нагорного, Артура Далалояна, Давида Белявского и Дениса Аблязина не оставила ни единого шанса ни хозяевам турнира — японцам, ни мощным китайцам. Россия — первая. Такого не было целых 25 лет! Рассказываем о долгожданной победе, которая стоила нашей команде титанических усилий.

Абсолютные чемпионы

Наша мужская делегация по спортивной гимнастике приехала в Токио в статусе одного из фаворитов турнира. И статус этот возник не на пустом месте. Никита Нагорный и Артур Далалоян — абсолютные чемпионы. Большая часть команды — призёры Олимпийских игр. Ниже просто перечислим титулы нашей золотой четвёртки.

— Никита Нагорный (24 года) — трехкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы, серебряный призёр Олимпиады.

— Артур Далалоян (25 лет) — трёхкратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы.

— Давид Белявский (29 лет) — чемпион мира, семикратный чемпион Европы, двукратный призёр Олимпийских игр.

— Денис Аблязин (28 лет) — двукратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы, пятикратный призёр Олимпийских игр.

Ощущаете уровень, да? Однако даже при таком количестве титулов, опыта и мастерства наших гимнастов были некоторые опасения за парней перед стартом соревнований. Опасения, конечно же, были продиктованы травмами.

Оперативное восстановление

Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Говоря о травмах, в первую очередь необходимо упомянуть Артура Далолаяна. Последние месяцы перед стартом Олимпиады стали наверняка сущим адом для 25-летнего спортсмена.

За три с небольшим месяца до старта Игр в Токио Далалоян порвал ахилл. Это серьёзнейшая травма в любом виде спорта. В спортивной гимнастике особенно. В апреле, когда всё произошло, врачи дали неутешительный прогноз — минимум полгода на восстановление. Это означало только одно: Олимпиада в Токио пройдёт без Далалояна. А ведь в Рио он тоже так и не смог добраться из-за травмы!

Двух подряд пропущенных Олимпиад Артур себе позволить не мог. Он начал форсировать восстановление. Сразу же полетел на операцию, где ему сшили ахилл. Затем нескончаемый поток восстановительных упражнений. Люди, близко знакомые с ситуацией, рассказывали, что Далалоян первые тренировки проводил прямо в палате после операции.

Результатом таких титанических усилий стало то, что 25-летний спортсмен всё-таки доехал до Олимпийских игр и помог парням в командном многоборье.

Ещё во время квалификационного раунда Артур не смог сдержать эмоций и расплакался — слишком многое пришлось пережить за эти несколько месяцев.

Сегодня, когда сборная России взяла историческое золото, Далалоян снова был эмоционален. Впрочем, это были уже совсем другие эмоции. Артур, ты справился! Молодец!

Подозрение на травму

Но стоит сказать, что травмы беспокоили не только Далалояна. Перед стартом соревнований некоторые источники сообщили, что Никита Нагорный на тренировке прихрамывал. Впоследствии Никите даже пришлось через Instagram успокаивать болельщиков. Он сообщил, что нога действительно болит, однако уверил, что ничего страшного не произошло. Позже эту информацию подтвердил старший тренер команды Валерий Алфосов.

У него просто немного болит икроножная мышца. Наверное, в подготовке перепрыгал на опорном и в вольных, — рассказывал тренер.

К счастью, травма оказалась действительно не такой серьёзной, как многие опасались. На выступление спортсмена она в любом случае не повлияла. Нагорный, как и остальные ребята, выступил на высоком уровне. А в последней дисциплине (вольные упражнения), от которой зависело звание чемпиона, и вовсе сохранил для команды России первое место.

Да, Нагорный не смог исполнить элемент в вольных упражнениях, названный в свою честь (сальто назад в согнутом положении) — ради командного результата пришлось отказаться от этого сложного и рискованного прыжка. Однако время этого элемента ещё придёт.

А пока радуемся золоту в командном многоборье. Историческому золоту! Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин, вы все — герои.