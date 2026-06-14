Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 14 июня 2026 года

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Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 14 июня 2026 года

14 июня — уже 165-й день 2026 года. 2027 год наступит ровно через 200 дней. Верующие празднуют сегодня Устинов день, в России — День работников миграционной службы, в мире — День доноров и блогеров. Расскажем, какие еще праздники приходятся на 14 июня 2026 года.

Какие праздники 14 июня отмечают в России

Восточные христиане в России 14 июня отмечают Устинов день. Этот праздник приурочен к памяти двух святых — Иустина Философа и Иустина Римского, христианских мучеников, которые пострадали от гонений язычников во II веке нашей эры.

Еще сегодня отметят День работников миграционной службы. Мигранты играют важную роль в развитии экономики России. Однако для того, чтобы их пребывание на территории страны было легальным, необходим целый штат специалистов, которые отвечают за оформление различных документов. Именно эти люди сегодня отмечают свой профессиональный праздник.

Праздники 14 июня 2026 года Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Какие праздники выпадают на 14 июня в разных странах мира

14 июня во всем мире будут отмечать сравнительно новый праздник — День блогера. Только люди, далекие от социальных сетей и создания качественного и интересного контента, думают, что быть блогером — легко и приятно. На самом деле это такой же труд, как работа кадровым специалистом или менеджером по продажам. Современный блогер должен знать законы, разбираться в алгоритмах социальных сетей и общаться с аудиторией. А также всегда хорошо выглядеть, создавать контент, который будет интересен подписчикам, и одновременно привлекать рекламодателей.

Еще 14 июня 2026 года отметят свой «профессиональный» праздник доноры крови. Вклад этих людей в спасение жизней огромен, благодаря их помощи тысячи людей по всему миру получают шанс на выживание.

Праздники 14 июня Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Гурманы 14 июня 2026 года отметят такой «вкусный» праздник, как День кофейных зерен. Ежегодно на всей планете люди выпивают около 590 млрд чашек кофе, и количество кофеманов со временем только растет. Ведь кофе — это не только бодрящий напиток к завтраку, это целая культура, а утренняя чашка кофе для многих давно стала неотъемлемым ритуалом начала дня.

Не секрет, что некоторые любят добавлять в кофе алкогольные напитки. Как правило, это коньяк. Однако, возможно, сегодня поклонники виски, увлекающиеся кофе, воздадут дань обоим напиткам в честь Дня бурбона. Это не принесет особого урона здоровью, если соблюдать умеренность.

Ну и какой же кофе без десерта? Сегодня им может стать клубничный пирог. Это лакомство можно приготовить по разнообразным рецептам. Выберите свой любимый и отметьте День клубничного пирога.

Во всем мире 14 июня также будут отмечать День натуриста. Натуристы — люди, которые живут в гармонии с природой. Несмотря на то что количество приверженцев этого направления с каждым годом увеличивается, реализовать свои потребности им становится все сложнее, поскольку прогресс буквально не оставляет им шанса вести желаемый образ жизни.

14 июня 2026 года Фото: Shutterstock/FOTODOM

Исторические праздники и важные даты для 14 июня

На 14 июня 2026 года по традиции выпадает множество исторических праздников и памятных дат.

325 год — по инициативе императора Константина I в городе Никея начался первый Вселенский собор в истории христианства, где были заложены основные правила, многие из которых актуальны для всех христиан по сей день.

1783 год — на юго-западной оконечности побережья Крыма были заложены первые фундаменты каменных построек на месте будущего порта Севастополь.

1834 год — американский изобретатель Исаак Фишер — младший получил патент на наждачную бумагу.

1839 год — во Франции государство приобрело права на технологию дагеротипии и позволило всем желающим получить к ней доступ бесплатно.

1847 год — в Германии химик Роберт Бунзен сконструировал особый тип горелки, которая позже была названа его именем.

Важные даты 14 июня Фото: Shutterstock/FOTODOM

1898 год — в Российской империи был принят закон, согласно которому рабочий день в стране не мог длиться дольше 11,5 часа.

1900 год — территория Соединенных штатов Америки пополнилась Гавайскими островами.

1905 год — матросы на броненосце «Князь Потемкин Таврический» подняли мятеж из-за некачественного провианта.

1918 год — впервые в истории России трудящиеся на законодательном уровне получили право на оплачиваемые отпуска.

1942 год — в Америке на экраны вышел мультфильм Уолта Диснея «Бэмби». Лента заработала в мировом прокате более $168 млн.

1985 год — пять европейских государств — Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция и ФРГ — подписали в городе Шенген договор, который сегодня известен как Шенгенское соглашение.

В этот день появились на свет:

1736 год — французский физик, который вывел и доказал опытным путем основной закон электростатики, позже названный его именем, Шарль Огюстен Кулон.

Дни рождения 14 июня Фото: Science Museum/PERB810461/Global Look Press

1811 год — американская писательница, известная на весь мир благодаря своему неоднозначному роману «Хижина дяди Тома», Гарриет Бичер-Стоу.

1864 год — немецкий психиатр и невролог, первым описавший симптомы разновидности сенильной деменции, которая позже была выделена в отдельное заболевание, Алоис Альцгеймер.

1868 год — американский врач, первым в истории выделивший группы крови у человека, Карл Ландштейнер.

1928 год — один из лидеров Кубинской революции, борец за права латиноамериканцев Эрнесто Че Гевара.

1933 год — польский писатель, автор книг «Раскрашенная птица», «Садовник» Ежи Косинский.

1946 год — американский финансист, миллиардер, политик, актер, 45-й президент США Дональд Трамп.

1956 год — советская и российская актриса, которая получила всесоюзную известность после выхода на экраны мелодрамы «Зимняя вишня», Елена Сафонова.

1969 год — немецкая теннисистка, одержавшая 22 победы в турнирах Большого шлема в одиночном разряде, Штеффи Граф.

Также в этот день мир покинули:

1927 год — британский писатель, всемирно известный благодаря таким произведениям, как «Трое в лодке, не считая собаки», «Досужие мысли досужего человека», «Трое на велосипедах», Джером Клапка Джером.

Памятные даты 14 июня Фото: Global Look Press

1979 год — советский военный конструктор, один из разработчиков танка Т-34 Александр Морозов.

1986 год — аргентинский писатель, автор произведений «Алеф», «Хвала тьме», «Всемирная история бесчестья», «Мужчина из розового кафе», «Семь вечеров», «Сад расходящихся тропок», «Образцовое убийство» Хорхе Луис Борхес.

1995 год — американский фантаст, автор культовых произведений «Долина проклятий», «Хроники Амбера», «Князь света», «Остров мертвых» Роджер Желязны.

2018 год — советский режиссер, политик Станислав Говорухин.

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