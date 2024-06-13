Полицейский получил условный срок за то, что мигранты убили россиянина Полицейскому на Урале дали два года условно за гибель мужчины от рук мигрантов

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В Екатеринбурге Чкаловский районный суд приговорил к условному сроку бывшего полицейского Вадима Ахтарова, передает Telegram-канал проекта юридической помощи «Травмпункт». Майора полиции признали виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Ему назначили два года условно с запретом занимать должности в правоохранительных органах в течение двух лет и шести месяцев.

Судом установлено, что в мае 2022 года старший дежурный смены Ахтаров не отреагировал на звонки с просьбой прислать патруль на одну из улиц Екатеринбурга – десять нетрезвых иностранцев приставали к женщине и другим молодым людям, — сообщили в «Травмпункте».

Мигранты из Таджикистана избили местного жителя Алексея Казанцева, когда тот заступился за девушку, к которой приставали пьяные иностранцы. Спустя пять дней пострадавший скончался от полученных травм в больнице.

Сообщество «Омбудсмен полиции» уточняло, что очевидцы несколько раз сообщили в полицию о происшествии. Но майор Ахтаров, дежуривший в ту ночь, не мог физически направить единственный экипаж ППС. На место спустя час после избиения прибыл экипаж Росгвардии. После трагедии коллеги Ахтарова уверяли, что дежурному просто некого было отправить.

Ранее Заводский районный суд города Кемерово обязал МВД РФ выплатить семье убитой Веры Пехтелевой 700 тысяч рублей за халатность полицейских, которая привела к ее гибели. Потерпевшие требовали взыскать компенсацию в размере 7,5 млн рублей. Пехтелева погибла в 2020 году — ее убил дома бывший молодой человек, а сотрудники полиции не отреагировали вовремя на звонки соседей.