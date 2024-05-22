МВД заплатит за смертельную халатность полицейских Суд взыскал с МВД 700 тысяч рублей за халатность полиции во время убийства

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заводский районный суд города Кемерово обязал МВД РФ выплатить семье убитой Веры Пехтелевой 700 тысяч рублей за халатность полицейских, которая привела к ее гибели. Потерпевшие требовали взыскать компенсацию в размере 7,5 млн рублей. Пехтелева погибла в 2020 году — ее убил дома бывший молодой человек, а сотрудники полиции не отреагировали вовремя на звонки соседей.

10 июля 2023 года пятерых экс-сотрудников УМВД по Кемерово приговорили к условным срокам, признав их виновными в халатности, повлекшей смерть человека. Владислав Канюс убивал 23-летнюю девушку несколько часов, жители дома слышали ее крики. Они же и вскрыли квартиру, не дождавшись стражей закона.

В июле 2022 года суд приговорил Канюса к 17 годам колонии строгого режима. В апреле 2023-го он отправился в зону боевых действий на Украине и в октябре вернулся домой.

Отец девушки заявил, что так преступник не искупит вину перед семьей Пехтелевой. Отвечая на вопрос о помиловании убийцы, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что преступники искупают вину кровью на поле боя, под пулями в штурмовых бригадах.

Сейчас партия «Новые люди» готовит большую программу по борьбе с домашним насилием. Как заявила замруководителя фракции Сардана Авксентьева во время выступления в Госдуме, первым шагом станет принятие закона о навязчивых преследователях — сталкерах.