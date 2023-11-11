Отец убитой студентки рассказал, как переживает помилование ее истязателя Отец убитой Веры Пехтелевой заявил, что ее убийца не искупит вину в зоне СВО

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Владислав Канюс, который с особой жестокостью убил студентку Веру Пехтелеву в 2020 году, не искупит вину перед ее семьей в зоне СВО, заявил Telegram-каналу «ВЧК-ОГПУ» отец девушки. Так он прокомментировал известие о том, что молодой человек, осужденный на 17 лет колонии, был помилован указом президента России Владимира Путина.

Как сказал один из представителей власти, такие идут искупать вину своей кровью. Перед кем они идут вину кровью искупать? Передо мной? Перед мамой? Перед убиенной с особой жестокостью моей дочерью? <...> Да он буквально что там сидел? Его отправили в декабре [в колонию], а в январе уже там наборы были. <...> Вы представляете, в чем парадокс: Верховный суд прошел 13 сентября, <...> а он уже помилован! — рассказал мужчина.

Он заявил, что МВД, СК и прокуратура «начали глумиться с самого начала». Мужчина напомнил, что Канюса освободили от наказания за незаконное лишение свободы и оправдали по статье об изнасиловании.

23-летняя Пехтелева была убита в ночь на 14 января 2020 года в Кемерово. Канюс убивал девушку три часа, нанеся 111 травм. Соседи одного из домов слышали громкие крики и несколько раз обращались в полицию за помощью. Силовики зарегистрировали сообщение, но не отправили на место группу быстрого реагирования. Через некоторое время жильцы сами вскрыли дверь и нашли тело убитой.

Отвечая на вопрос о помиловании убийцы, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что преступники искупают вину кровью на поле боя, под пулями в штурмовых бригадах. Так могут поступить в том числе осужденные по тяжким статьям, отметил он.