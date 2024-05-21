«Новые люди» готовят обширную программу по борьбе с домашним насилием Депутат Авксентьева: «Новые люди» разрабатывают законопроект о преследователях

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Партия «Новые люди» готовит большую программу по борьбе с домашним насилием, заявила замруководителя фракции Сардана Авксентьева во время выступления в Госдуме. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru.первым шагом станет принятие закона о навязчивых преследователях — сталкерах. Депутат Ксения Горячева также добавила, что ведется разработка законопроекта о запрете отзыва у полиции заявлений о побоях.

Мы с коллегами по фракции Владиславом Даванковым и Ксенией Горячевой готовим большую, развернутую программу, комплексную, по защите от домашнего насилия. И первый шаг — это борьба с преследователями, — сказала она.

Авксентьева напомнила, что в октябре 2023 года фракция внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о сталкинге, но комитет по госстроительству отклонил его без всяких обсуждений. Она предложила всем, кто заинтересован в борьбе с домашним насилием, принять участие в его доработке.

Законопроект никак не касается общения родителя с детьми, если супруги в разводе. Такие отношения регулирует Семейный кодекс. Право на общение с ребенком у родителей сохраняется, если они не лишены родительских прав, — отметила депутат.

Парламентарий обратила внимание коллег на позицию Конституционного суда России, который допускает введение запрета на посещение гражданами определенных мест в целях безопасности одной из сторон — чаще всего женщин. По ее словам, это говорит о том, что инициатива о навязчивых преследователях реализуема и необходима.

Авксентьева отметила, что, согласно исследованию, проведенному специалистами из Высшей школы экономики в 2022 году, 2/3 женщин, убитых в период с 2011 по 2019 год, оказались жертвами домашнего насилия. По ее словам, суммарно речь идет о более чем 12 тысячах женщин. Депутат также напомнила о недавнем инциденте в Екатеринбурге, когда мужчина зарезал бывшую жену прямо на глазах у прохожих.

Депутат Ксения Горячева добавила, что «Новые люди» готовят законопроект, который запретит прекращать уголовные дела о побоях. По ее словам, инициатива касается даже тех случаев, когда жертва забирает заявление у полиции.

Когда-то давно у нас укоренилась присказка «бьет — значит любит». Но «бьет» должно означать только одно — статья Уголовного кодекса и наказание. Недавно наших соседей потрясла трагедия: весь Казахстан с ужасом следил за делом экс-министра Бишимбаева, который насмерть избил свою жену. Мы не должны ждать случая, который потрясет своей чудовищностью всю России, — отметила она.

Советник генерального прокурора России Наталья Поклонская ранее заявила, что бизнесмена Германа Стерлигова нужно наказать за призывы к домашнему насилию. Как она отметила, Стерлигов публично призывал бить жен розгами.