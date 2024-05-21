Поклонская раскритиковала Стерлигова за призывы бить жен розгами Поклонская: Стерлигов нарушает закон призывами к домашнему насилию

Бизнесмена Германа Стерлигова нужно наказать за призывы к домашнему насилию, считает советник генерального прокурора России Наталья Поклонская. Как она отметила в беседе с «360», Стерлигов публично призывал бить жен розгами.

То, о чем он говорит публично на камеру и глядя вам в лицо, я считаю, что это нарушение закона — публично призывать к насилию по гендерной принадлежности, обзывать женщин рабами, говорить, что необходимо их бить, — объяснила советник генпрокурора.

Поклонская отметила, что такого рода заявления не соответствуют курсу на традиционные ценности и содержат признаки противоправного деяния, за что бизнесмен должен понести наказание. Кроме того, нужно уважительно относиться к женщинам, чтобы она спокойно создавала семью и не чувствовала себя униженной, заключила советник генпрокурора.

Ранее Наталья Поклонская в свой день рождения 17 марта записала видео с обращением к жителям Крыма, поздравив их с 10-летием Крымской весны. Она назвала осознанным выбором желание крымчан вернуть полуостров и город Севастополь в состав Российской Федерации. Поклонская, которую многие называют символом Крымской весны, подчеркнула, что жители полуострова, решившись на референдум, защитили себя.