Назван продукт, цены на который взлетят в ближайшее время Аналитик Разуваев: в ближайшее время стоит ждать роста цен на кофе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России в ближайшее время могут сильно вырасти цены на кофе, предупредил в разговоре с NEWS.ru финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Экономист подчеркнул, что паниковать из-за этого не стоит. Он напомнил, что до этого россияне активно скупали не только крупы, но и лекарственные препараты, которые впоследствии на некоторое время пропали из аптек.

В какой-то момент люди начинали скупать лекарственные препараты и крупы. С первым вышло так, что впоследствии их просто не оказалось нигде в наличии. Единственный продукт, который может очень сильно подорожать в ближайшее время — кофе. Но я советую не паниковать и жить спокойно, — отметил Разуваев.

Аналитик ранее заявил, что новости о росте цен на продукты до 30% с 1 июня являются фейком. Разуваев подчеркнул, что инфляция в стране составляет 8%. Он отметил, что до конца года этот показатель продолжит снижаться. Эксперт также предположил, что следует ожидать ужесточения кредитной политики.

Экономист Максим Черниговский до этого предупредил, что повышение акциза на вино приведет к росту цен на него. По его словам, также снизится объем розничной реализации этой алкогольной продукции. Как отметил эксперт, Россия всегда славилась виноделием, однако сейчас страна находится на шестом месте в мире по потреблению тихих игристых вин, а по производству — на 12.