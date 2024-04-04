В Госдуме предложили дать донорам крови особый статус Депутат Фролова: донорство крови следует приравнять к благотворительности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Донорство крови в России следует приравнять к благотворительной деятельности, тем самым наделив доноров особым статусом, считает депутат Госдумы Татьяна Фролова. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» парламентарий отметила, что предлагаемый законопроект необходимо принять как можно быстрее.

Современные реалии диктуют принятие новых законодательных инициатив. Считаю, что предлагаемый законопроект по признанию донорства крови благотворительной деятельностью должен иметь приоритетное значение и быть принят парламентом как можно скорее, — пояснила Фролова.

По ее словам, соответствующая инициатива поможет привлечь к донорству молодежь. Депутат отметила, что актуальность заготовки крови не снижается при росте числа доноров. Она уточнила, что компоненты крови необходимы для оказания экстренной и плановой медицинской помощи, производства лекарственных препаратов. Парламентарий добавила, что «речь идет о вопросе национальной безопасности».

Речь идет о вопросе национальной безопасности, о продолжительности жизни и сохранении здоровья россиян. Ведь мы живем во время проведения специальной военной операции, в период бесконечных угроз, в том числе террористических, — подчеркнула депутат.

Хирург Александр Умнов ранее рассказал, что кровь, сданная донорами для пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле», может помочь и другим больным. По его словам, существует целый ряд заболеваний, при которых срочно нужна донорская кровь или плазма.