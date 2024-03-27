«Не только «Крокус»: хирург раскрыл, каких россиян спасет донорская кровь Хирург Умнов: доноры помогут не только пострадавшим в «Крокусе», но и больным

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кровь, сданная донорами для пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле», может помочь и другим больным, заявил NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Он перечислил целый ряд заболеваний, при которых срочно нужна донорская кровь или плазма.

Острая массивная кровопотеря — травмы, роды, операции. Нужно экстренное переливание крови (эритроцитарная масса (ЭМ) и свежезамороженная плазма (СЗП)). Онкология — на фоне агрессивного лечения. Переливание необходимо, так как из-за воздействия лучевой и химиотерапии страдают ростки крови, что и потребует переливания различных ее компонентов, — сообщил он.

По словам хирурга, перед операциями переливают кровь, так как смотрят на значения коагулограммы (АЧТВ, МНО). При их резком возрастании для проведения операции применяют переливание СЗП для нормализации свертывающей функции крови.

Он добавил, что ряд хронических заболеваний печени сопровождается нарушением образования белков и появлением отеков на теле, что требует переливания компонентов крови. Также плазма требуется при передозировке антикоагулянтами, терапевтическом плазмаферезе у пациентов с тромботической тромбоцитопенической пурпурой, тяжелых отравлениях, сепсисе и ДВС-синдроме с развитием коагулопатии.

При хронической анемии трансфузия донорской крови или эритроцитсодержащих компонентов назначается только для коррекции важнейших симптомов, обусловленных анемией и не поддающихся основной патогенетической терапии. При тромбоцитопении (уровень тромбоцитов менее 50) рекомендуют переливание тромбоцитарной массы. При лейкопении, например хронической гранулоцитной лейкемии, — переливание гранулоцитов, — резюмировал он.

Ранее стало известно, что в Подмосковье в течение первых выходных после теракта в «Крокус Сити Холле», 23 и 24 марта, собрали 1341 литр крови для помощи пострадавшим. Всего на пункты сдачи крови за два дня пришли почти четыре тысячи добровольцев.