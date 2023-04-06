На Новодевичьем кладбище открыли памятник Жириновскому: фотогалерея 6 апреля — годовщина смерти политика, создателя ЛДПР

Фото: Пресс-служба ЛДПР

На Новодевичьем кладбище в Москве в годовщину ухода из жизни Владимира Жириновского открыли памятник основателю ЛДПР, депутату всех восьми созывов ГД

6 апреля, в годовщину смерти основателя ЛДПР Владимира Жириновского, на Новодевичьем кладбище в Москве был открыт памятник политику. Автором памятника Жириновскому стал скульптор Андрей Ковальчук. В открытии монумента и памятных мероприятиях на Новодевичьем кладбище приняли участие руководство Государственной думы и депутаты всех фракций.

Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин зачитал телеграмму президента РФ Владимира Путина.

«Он был патриотом, талантливым, неординарным человеком, авторитетным политиком, ярким оратором и полемистом, создателем и настоящим лидером старейшей политической партии современной России, руководству которой он посвятил многие годы жизни», — говорится в обращении Путина.

«Сегодня партия, которую он создал, возрастает и укрепляется. Жириновский продолжает сплачивать людей, сплачивать парламентскую оппозицию, которая плечом к плечу сегодня стоит в поддержку идей президента, за народ, за страну», — сказал руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Наследие Владимира Жириновского, заявил Слуцкий, навсегда останется в истории нашей страны.

Председатель думского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, представляющий фракцию КПРФ в Госдуме, отметил, что Владимир Жириновский для своих однопартийцев был как отец, активно привлекал молодежь в политику.