Родился в бедности, не изменял жене, погиб как герой: 7 мифов о Че Геваре Жизнь легендарного революционера, родившегося 95 лет назад, до сих пор вызывает споры среди историков

Фото: Alberto Korda. Museo Che Guevara, Havana Cuba/Wikimedia

Канонический образ Эрнесто Че Гевары

14 июня исполняется 95 лет со дня рождения Эрнесто Че Гевары. Во всем мире латиноамериканский революционер стал символом борьбы за равенство и справедливость. Его портреты растиражированы на сувенирах — от футболок до зажигалок, образ команданте прочно закрепился в поп-культуре. Такая популярность породила множество мифов о Че. Главные заблуждения про самого знаменитого аргентинца, совершившего революцию на Кубе вместе с Фиделем Кастро, — в материале NEWS.ru.

1. Че Гевара был «парнем из народа»?

За Че Геварой прочно закрепился образ «парня из народа». Часто его считают выходцем из простой рабочей семьи, который восстал против мировой несправедливости и капитализма.

На самом деле будущий революционер родился в 1928 году в довольно обеспеченной аргентинской семье с большими связями. Его родители были плантаторами и держали фабрику по переработке матэ (парагвайского чая). Большую часть юности Эрнесто прожил, ни в чем себе не отказывая. Он был одним из пяти детей, и все они получили высшее образование. Сам Эрнесто поступил на медицинский факультет университета Буэнос-Айреса. Во многом на его выбор повлияла болезнь — с детства Тэтэ (так называли мальчика домашние) страдал от тяжелых приступов астмы.

Повзрослев, Че Гевара отправился на семейные деньги в большое путешествие по Латинской Америке. Лишь в поездках по родной Аргентине, Чили, Перу, Колумбии и другим странам он увидел, как живет простой народ. По собственному признанию, его возмутила пропасть между уровнем жизни таких, как он сам, и бедняков. В Гватемале будущий революционер стал свидетелем свержения левого правительства путем переворота при поддержке ЦРУ. Тогда он пришел к мысли, что социальный прогресс невозможен без насильственной революции.

Из Гватемалы Че Гевара отправился в Мексику, где познакомился с Раулем Кастро — братом Фиделя, который уже начинал готовить революцию на Кубе. В 1956 году Че Гевара, окончательно отказавшись от семейных богатств, высадился на Кубе на легендарной яхте «Гранма» и начал партизанскую борьбу против поддерживаемого США правителя Фульхенсио Батисты.

Фото: Wikimedia Семья Че Гевары. Слева направо: маленький Эрнесто, его мать Селия, сестра Селия, брат Роберто, отец Эрнесто с младшим сыном Хуаном-Мартином на руках и сестра Анна-Мария

2. Че Гевара был благородным революционером?

Команданте определил идеального революционера как человека, способного глубоко почувствовать любую несправедливость, совершенную против кого угодно в любой точке мира.

Представление о том, что Че Гевара был благородным революционером, латиноамериканским Робином Гудом, не всегда совпадало с реальностью. Он и сам признавал, что ему приходилось убивать всех, кого считал врагами революции. «Мы расстреляли многих людей, не зная, полностью ли они виновны. Но революция не может время от времени останавливаться, чтобы проводить расследования, — она обязана победить», — говорил Че Гевара в 1962 году.

Позже революционер и вовсе скажет, что не видит смысла в судебных разбирательствах. По словам команданте, это не более чем «архаичная буржуазная деталь». В письмах к отцу Че Гевара признавался, что в убийстве людей для него есть нечто уродливое, но в то же время притягательное. «Я хотел бы признаться, папа, в тот момент я обнаружил, что мне очень нравится убивать», — писал Че к отцу.

Как утверждает биограф команданте Мария Верлау, Че Гевара лично убил как минимум 124 человека. По некоторым рассказам, революционеру также нравилось время от времени издеваться над животными и пытать их. Но подтверждений этому нет.

Фото: AP/TASS Эрнесто Че Гевара в 1962 году, за четыре года до смерти

3. Че Гевара боролся за свободу каждого?

Годы революционной борьбы принесли Че Геваре славу защитника угнетенных. Такими себя видят в том числе представители ЛГБТ, которые часто используют портрет кубинца на атрибутике своего движения.

Американские маркетплейсы предлагают футболки с портретом революционера на фоне «радужного» флага. Изображение дополняет одна из любимых цитат команданте: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях».

В реальности маловероятно, чтобы Че Гевара бы одобрил такой маркетинг — насколько известно, он крайне негативно относился ко всем представителям нетрадиционной ориентации — последователям «декадентских культурных обычаев капитализма». Особенно ему не нравились геи.

«Если не считать, что бедняк был гомосексуалистом и первоклассным занудой, он был очень мил с нами», — писал Че в дневниках об одном из знакомых.

Оказавшись у власти, Че начал отправлять представителей нетрадиционной ориентации в исправительные лагеря под лозунгом «Работа сделает вас мужчинами». Историки признают, что узники гибли от пыток.

Фото: Ögh2012/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Эрнесто Че Гевара стал пленником собственного образа благородного революционера

4. Че Гевара выступал за права чернокожих?

Слава команданте как борца за права угнетенных также принесла ему любовь среди чернокожих афроамериканцев. Портреты команданте часто можно было встретить на ралли движения за права афроамериканцев Black Lives Matter.

Но, как и в случае с ЛГБТ, Че Гевара относился к чернокожим с презрением и считал их «низшей расой».

«Черный ленив и мечтателен. Тратит свою скудную зарплату на легкомыслие или пьянство. У европейца есть традиция работать и экономить», — высказывался об африканцах революционер.

Он иронично называл чернокожих «теми великолепными представителями африканской расы, которые сохранили свою расовую чистоту благодаря отсутствию склонности к купанию». При этом сам Че в молодости получил прозвище el chancho («свинья») как раз за то, что очень редко мылся.

Чернокожих Че Гевара считал необучаемыми, а потому непригодными для боев и партизанской борьбы, в которой надо уметь пользоваться оружием.

Фото: AP/TASS Эрнесто Че Гевара всегда умел держать аудиторию

5. Че Гевара был романтиком?

Многие считают Че Гевару романтиком, но напрасно. Че Гевара жил как минимум на две семьи, его многочисленные связи задокументированы историками и очевидцами.

Че Гевара оказывал внимание женщинам еще с подросткового возраста. Дома у родителей, родственников и друзей он постоянно приставал с сексуальными домогательствами к горничным. Один из друзей детства даже прозвал Че Гевару «быстрым петухом». Че Гевара сохранил пыл и в более зрелом возрасте.

Впервые он женился на Ильде Гадеа — коммунистке из Перу. В 1955 году у них родилась дочь, которую назвали Ильда Беатрис. Но вскоре революционер оставил супругу с ребенком и уехал на Кубу. К тому моменту, когда жена сумела добраться до него в 1959 году, от команданте уже была беременна другая — отличившаяся в боях кубинская революционерка Алейда Марч. От нее у Че родилось четверо детей — Алейдо, Камило, Селия и Эрнесто.

Кстати, Марч до сих пор жива, ей 86. Она с любовью вспомнила о жизни с Эрнесто, но признала, что он далеко не всегда был ей верен. Революционер выходил каждую ночь из дома, напивался и «подбирал кого-нибудь». Биографы Че не исключают, что неофициальных детей у него было еще больше.

В Сети также часто встречается предположение, будто Че Гевара пользовался властью, чтобы насиловать приглянувшихся ему девушек, но подтверждений этому нет.

Фото: Wikimedia Эрнесто Че Гевара со своими детьми

6. Че Гевара был гениальным стратегом?

ЦРУ называло Че Гевару «слишком умным для латиноамериканца человеком», но многие историки винят его в развале экономики Кубы после революции. Считается, что он бездарно управлял Национальным банком и Министерством промышленности страны.

Че Гевара лучше чувствовал себя не на государственных постах, а в окопах с оружием в руках. Поэтому с 1965-го он начал разжигать искры революции в других странах. Сначала отправился в Бельгийское Конго, а позже в Боливию, где попытался повторить кубинский успех, но и там его ждал провал.

7. Че Гевара погиб в бою?

В Боливии путь революционера прервался — его схватили 1 октября 1967 года. Согласно официальной версии того времени, он погиб в бою. На самом деле очевидцы свидетельствуют об ином: когда Че Гевару нашли, он «выглядел жалко», просил не стрелять и умолял оставить его в живых.

«Не стреляйте! Я — Че Гевара, и я ценнее для вас живой, чем мертвый», — умолял кубинский лидер.

На следующий день после задержания революционера все же решили казнить. По воспоминаниям очевидцев, узнав о приближающейся смерти, команданте «побледнел как лист бумаги».

«Я знаю, что ты пришел убить меня. Стреляй, трус, ты убьешь всего лишь человека», — обратился команданте к своему палачу, прежде чем ему выстрелили в руки, ноги и грудь.

Фото: Matthias Graben/imagebroker.com/Global Look Press Плакаты с портретом Че Гевары не редкость на Кубе

Тело 39-летнего революционера привязали к полозьям вертолёта и доставили в посёлок Вальегранде, где выставили напоказ прессе и местным жителям. После того как военный хирург ампутировал кисти рук покойного Че и поместил их в сосуд с формалином (для подтверждения отпечатков пальцев убитого), офицеры боливийской армии вывезли тело в неизвестном направлении.

Лишь в 1995 году боливийский генерал Марио Варгас признался в интервью журналисту The New York Times, что он участвовал в захоронении Че и что тело команданте и его соратников закопали в братской могиле рядом с аэродромом близ поселка. Статья произвела сенсацию, поиски останков Че Гевары растянулись на два года.

В 1997 году из-под взлётно-посадочной полосы близ Вальегранде были эксгумированы останки Че Гевары. Их отправили на Кубу и захоронили с воинскими почестями в специально построенном мавзолее в городе Санта-Клара, где он выиграл решающую для кубинской революции битву.

Несмотря на разочарование в революции, коммунизме и бедность, в глазах многих кубинцев Че Гевара по-прежнему остается святой фигурой, а его мавзолей считается Меккой для социалистов, коммунистов и марксистов со всего мира.

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