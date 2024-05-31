Стал известен первый и главный симптом развития деменции Психиатр Амарильо: главным симптомом деменции считаются проблемы с памятью

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Одним из первых и главных симптомов развития деменции является ухудшение памяти, заявила психиатр Ребекка Амарильо. Специалист уточнила, что сама болезнь начинается развиваться гораздо раньше, чем появляются первые симптомы, однако проблемы с памятью могут стать одним из таких маркеров, пишет The Sun.

Мы понимаем, что изменения в мозге, вызванные болезнью Альцгеймера, начинаются задолго до того, как у пациентов проявляются симптомы, обнаруженные врачом. Комки белка, который, как полагают, убивает клетки мозга при болезни Альцгеймера и деменции, обнаруживаются гораздо позже, — отметила она.

По ее словам, в ходе недавних исследований было установлено, что часто жалобы людей на ухудшение памяти родных в конечном итоге помогали приступить к лечению гораздо раньше, поскольку у многих пациентов впоследствии диагностировали повреждения головного мозга. Медик посоветовала чаще обращать внимание на поведение близких и не игнорировать признаки того, что у них стала ухудшаться память.

Ранее диетолог Наталья Павлюк сообщила, что красное вино в умеренных количествах может оказывать положительное влияние на профилактику сахарного диабета и деменции. Однако специалист отметила, что спиртное приводит к сокращению срока жизни и ослабляет иммунитет.