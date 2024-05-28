Диетолог объяснила, как красное вино влияет на лишний вес Диетолог Павлюк: красное вино не помогает в вопросе жиросжигания

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Найденный в ходе исследования американских ученых в красном вине антиоксидант ресвератрол не поможет в жиросжигании, заявила в беседе с «Радио 1» диетолог Наталья Павлюк. Потратить накопленные калории и улучшить физическое состояние можно при помощи тренировок, добавила она.

Ресвератрол находится не только в красном вине, но и в шелковице, арахисе, то есть это вещество не имеет уникального нахождения только в одном красном вине. Да, ресвератрол — это антиоксидант, он полезен, но, если бы у него была польза в вопросе жиросжигания, мы бы давно видели его на полках аптек в виде огромных банок и назначали его пациентам с ожирением, — уточнила диетолог.

Павлюк добавила, что красное вино способно оказывать положительное влияние на профилактику сахарного диабета и деменции, но в то же время оно приводит к сокращению срока жизни, ухудшает состояние печени и снижает иммунитет. Она подчеркнула, что этот вид алкоголя пить лучше не чаще двух раз неделю. При этом женщинам можно пить не более 250 мл, а мужчинам — 350 мл.

Врач-эндокринолог Наталья Балашова назвала красное вино более полезным, чем белое, из-за содержания в нем ресвератрола. При этом она добавила, что для получения суточной нормы антиоксиданта необходимо выпивать не менее семи литров.