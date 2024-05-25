Эндокринолог объяснила, почему красное вино полезнее белого Врач Балашова: красное вино полезнее белого из-за способности укреплять сосуды

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Красное вино может быть полезнее белого из-за содержания в нем ресвератрола, который укрепляет стенки сосудов и снижает артериальное давление, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог, научный сотрудник Клинического института им. М. Владимирского (МОНИКИ) Наталья Балашова. Однако, чтобы получить суточную норму этого вещества, нужно выпивать по семь литров алкогольного напитка в день, что невозможно и вредно, добавила эксперт. В связи с этим она призвала не употреблять конкретное вино ради мнимой пользы.

Скорее всего, пользы при употреблении красного вина будет больше, чем у белого вина. Красное вино содержит больше ресвератрола. <...> Просто, чтобы получить его в нужном количестве, надо семь литров вина в день выпивать — это невозможно, — рассказала Балашова.

Вместо вина можно съесть виноград, который также содержит это вещество, добавила эксперт. Помимо прочего, огромную пользу для сосудов несет в себе черника.

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев предупредил, что с 1 июля в России могут вырасти цены на вино. Эксперт подчеркнул, что подорожание произойдет, если будут введены новые пошлины на этот алкогольный напиток. Он также добавил, что летом традиционно наблюдается понижение инфляции.