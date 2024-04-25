В Госдуме рассказали о заполонивших Мариуполь мигрантах Миронов: жители Мариуполя жалуются на заполонивших город мигрантов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Местные жители из Мариуполя начали активно жаловаться на заполонивших город мигрантов, рассказал председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, передает Lenta.ru. По его словам, схожая ситуация фиксируется и в других населенных пунктах, вошедших в состав РФ.

Мигранты в Мариуполе живут по своим порядок, подчеркнул депутат Госдумы. При этом в городе веками складывался национальный состав из представителей разных этносов, добавил он.

А тут за несколько месяцев город заполонили приезжие из Средней Азии, которые живут по своим законам и порядкам, — обратил внимание Миронов.

Причиной подобного стечения обстоятельств глава фракции назвал «бизнес-модель», которую пропагандирует Минстрой РФ, в основе которой стоит «эксплуатация гастарбайтеров». Депутат также предложил проверить Генпрокуратуре законность выделения жилья приехавшим в Мариуполь мигрантам.

Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов выразил мнение, что в России существует лобби в лице чиновников и иных лиц, которые зарабатывают на гастарбайтерах. По его мнению, целые отрасли уходят от налогов за счет иностранных работников. Он также упомянул диаспоры, которые «подмяли под себя» сферу строительства.