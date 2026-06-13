Все лето делаю кофейный квас без хлеба: вкусный способ утолить жажду — освежает, бодрит и готовится без закваски

Все лето делаю кофейный квас без хлеба: вкусный способ утолить жажду — освежает, бодрит и готовится без закваски

Беру 3 литра воды, сахар, растворимый кофе, дрожжи, лимонную кислоту и изюм — и всего за полдня получаю освежающий квас с кофейной ноткой без хлеба. Никакой возни с сухарями и закваской: просто растворяю кофе с сахаром в горячей воде, остужаю, добавляю дрожжи и изюм — и через 12–24 часа напиток готов. Получается обалденная вкуснятина: хрустящая, игристая газировка с приятной горчинкой кофе и сладостью — улетает за минуты, а жажда уходит мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: 3 л кипяченой воды, 200 г сахара, 2 ч. л. растворимого кофе, 1 ч. л. сухих дрожжей, 1 ч. л. лимонной кислоты, 10 штук изюма. Вскипятите воду, растворите в ней кофе и сахар, остудите до комнатной температуры. В чистую 3-литровую банку положите лимонную кислоту, дрожжи и промытый изюм. Залейте остывшей кофейной водой, перемешайте. Накройте марлей, оставьте в тепле на 12–24 часа (чем дольше, тем насыщеннее). Процедите, разлейте по бутылкам, охладите в холодильнике несколько часов. Пейте с удовольствием!

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот кофейный квас без хлеба. Даже те, кто не любит квас, оценили его освежающий вкус. Кстати, вместо изюма можно добавить немного мяты — появится свежая нотка. Находка, а не рецепт!

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