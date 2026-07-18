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18 июля 2026 в 09:09

Магазинный квас в сторону — делаем дома мятный: немного постоит, и в банке бурлит лето — идеально в жару

Фото: D-NEWS.ru
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Мята, дрожжи и вода — всего три простых ингредиента, а результат удивляет: натуральное брожение делает напиток живым, игристым и невероятно освежающим. Вкус — нежный, мятный, без резкой кислинки, с легкой сладостью.

Ингредиенты

Вода — 3 л, мята свежая — 90 г, изюм — 30 г, сахар-песок — 3 ст. л., дрожжи прессованные — 20 г.

Как готовлю

Сначала тщательно промываю мяту, обсушиваю и обрываю листочки с веточек. Дрожжи крошу, заливаю 150 мл теплой воды и оставляю на 15 минут под полотенцем. Тем временем перекладываю мяту в чашу блендера, вливаю дрожжевой раствор и пробиваю до однородной кашицы. Переливаю все в чистую трехлитровую банку, добавляю немытый изюм (дикие дрожжи на ягодах усилят брожение), сахар и оставшуюся воду, тщательно перемешиваю.

Прикрываю горлышко марлей и оставляю на сутки в теплом месте. Через 24 часа процеживаю квас через два слоя марли, разливаю по бутылкам и укупориваю — через 6 часов напиток готов к подаче. При розливе можно добавить в каждую бутылку по три тонких ломтика лимона или лайма для цитрусовой кислинки.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Через сутки банка забурлила, как вулкан, а на вкус — нежнейшая мятная свежесть с легкой карамелью от изюма и приятной кислинкой. Главный совет: не жалейте льда и бросьте дольку лайма — это превращает напиток в коктейль, который спасает даже в самое пекло.

Проверено редакцией
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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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