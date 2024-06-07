В РФ введут шестидневную рабочую неделю? Что изменится, заявление Минтруда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минтруде высказались о возможности введения шестидневной рабочей недели в России. Возможно ли это, кто поддерживает данную инициативу, будет ли четырехдневка в РФ, изменятся ли условия труда?

В России введут шестидневку?

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит в Северной столице с 5 по 8 июня, заявил, что сейчас вероятности введения шестидневной рабочей недели в стране нет. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, глава ведомства указал на рекордно низкую безработицу.

«Действующее трудовое законодательство достаточно гибкое. Оно позволяет сегодня работнику и работодателю формировать удобный график работы», — отметил Котяков.

Он уточнил, что в трудовом законодательстве при переработках предусмотрены повышенная оплата и возможность выхода на работу в выходные и праздничные дни, но только при обоюдном согласии двух сторон.

«Работодатель понимает, что за работу сверх нормы или в выходной придется заплатить. Работник понимает, что он за это получит больший объем оплаты, чем за обычный трудовой день. Поэтому шестидневка — нет», — констатировал министр.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто предложил ввести шестидневку в России

Ранее ввести в России шестидневную рабочую неделю предложила ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». С этой инициативой организация обратилась к Котякову, пояснив, что возросшее количество западных санкций увеличило нагрузку на экономику страны.

«Благодаря четким действиям правительства и Центробанка экономика и национальная валюта России не только выдержали нанесенный удар, но и продемонстрировали стрессоустойчивость. Тем не менее в настоящее время потребность нашей финансово-экономической системы в дополнительных инвестициях сохраняется», — отметили представители «Аванти».

По их мнению, шестидневка повысит прочность отечественной экономики в условиях современных вызовов. Кроме того, данная мера позволит реализовать задачи, которые поставил президент России Владимир Путин на текущий год. Они предусматривают достижение технологического и промышленного прорыва, укрепление экономического суверенитета России и снижение зависимости от иностранных институтов, добавили авторы инициативы.

Комментируя эту ситуацию, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил NEWS.ru, что отдельные предприятия в России уже работают по шестидневной рабочей неделе, исходя из поставленных государством задач. При этом он отметил, что выступает за четырехдневку.

«Уже несколько лет ведется дискуссия о перспективах введения четырехдневной рабочей недели. И, выбирая между двумя форматами, я, безусловно, за четырехдневку. Но при условии как минимум сохранения уровня производительности труда и доходов работников. Наконец, в тех сферах, где сегодня требуется предельная интенсификация, и так работают в усиленном режиме — в три смены, без выходных. Считаю, что дополнительное регулирование в этой области не требуется, а в отдельных случаях даже опасно», — подчеркнул Нилов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Введут ли в России четырехдневку

По мнению Нилова, законодательно переводить россиян на четырехдневную рабочую неделю нельзя.

«Все это должно происходить только эволюционным путем. Некоторые компании уже, используя удаленную занятость, сделали даже не четырехдневную, а трехдневную рабочую неделю. Самое главное, чтобы не страдала производительность труда, иначе это может привести к пагубным последствиям. И, конечно же, люди не должны терять заработную плату», — пояснил в беседе с NEWS.ru.

Член Совета Федерации Айрат Гибатдинов предположил, что четырехдневка в России в ближайшее время вряд ли появится, так как страна столкнулась с большим количеством вызовов. Вместе с тем в разговоре с NEWS.ru он признал, что новые условия жизни привели к смене ритма. В частности, по его мнению, стало меньше бюрократии, часть задач перешла в электронный формат, и теперь за более короткий период современный сотрудник выполняет больший объем работы.

«Поэтому стоит подумать о предоставлении дополнительного часа отдыха перед выходными. Ранее я предлагал возможность сокращения рабочей недели до 39 часов, соответствующий законопроект был внесен мной в Государственную думу», — добавил Гибатдинов.

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