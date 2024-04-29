Россия «пробует» четырехдневку. Когда у нас будет лишний выходной?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Западные страны постепенно начинают переходить на четырехдневную рабочую неделю. Такой эксперимент недавно стартовал в Германии, как ожидается, в нем примут участие почти 50 компаний по всей стране. В России работодатели уже сегодня вправе устанавливать сокращенную рабочую неделю. Станет ли переход на четырехдневку массовым и что об этом думают политики — в материале NEWS.ru.

Почему переходят на четырехдневку

Катализатором дискуссии о короткой рабочей неделе стала пандемия коронавируса. Именно тогда начали особенно активно обсуждать возможность отклонения от золотого стандарта — восьмичасового рабочего дня в офисе и пятидневки. Согласно исследованию крупнейшего рекрутингового сервиса Monster, ради четырехдневки треть сотрудников согласны на увольнение с текущего места работы. В общей сложности о таком формате мечтает 61% респондентов. Другое исследование, проведенное ранее в Великобритании, показало, что две трети граждан предпочли бы работать из офиса каждый день в течение четырех дней, нежели работать пять дней, часть из которых будет в удаленном формате. Причем 92% сотрудников говорят о положительном влиянии сокращения рабочей недели на их личную жизнь.Ранее научно-популярный журнал Harvard Business Review провел опрос, по результатам которого выяснилось, что только каждый пятый сотрудник в мире оценивает свое эмоциональное состояние на работе как хорошее.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Появится ли в России четырехдневка

В большинстве же случаев респонденты сообщили об ухудшении самочувствия и стрессе. Причем среди россиян о выгорании говорит почти половина работников. По оценкам Международной организации труда (МОТ), перерабатывают около трети сотрудников по всему миру, проводя за выполнением рабочих задач более 48 часов в неделю. В России же работают больше положенного около 40% сотрудников.

Одним из последовательных лоббистов четырехдневной рабочей недели в России выступает зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. «Можно это делать в масштабах эксперимента в целом регионе, в группе компаний и так далее — сокращать на час, на два, на три», — заявлял Медведев.По его словам, переход на четырехдневную рабочую неделю должен быть ступенчатым, чтобы в отдельных случаях избежать безработицы. При этом зарплата сотрудников должна быть сохранена в прежнем размере, а производительность — остаться на том же уровне, указывал зампредседателя Совбеза.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Медведев

Кто в России уже перешел на четырехдневку

«Никто никогда не говорил, что четырёхдневная рабочая неделя это минус в деньгах. Нет, конечно. За четыре дня нужно получать так же, как сейчас за пять», — подчеркнул он. Медведев также акцентировал внимание на том, что с начала пандемии люди стали работать из дома. Нередко такие сотрудники говорят о неготовности возвращаться к формату работы в офисе, так как удалёнка подходит им в большей степени. По мнению зампреда СБ РФ, для таких работников рабочая неделя необязательно должна быть пятидневной. Однако глава Минтруда РФ Антон Котяков указывал , что необходимости в законодательном закреплении четырехдневной рабочей недели нет. По его словам, работодатель и так может устанавливать гибкий график для своих сотрудников. Действующее законодательство также предоставляет работодателям возможность совмещения дистанционной занятости с личным присутствием сотрудника на месте, отмечал Котяков.

В числе первых в России эксперимент с четырехдневной рабочей неделей начал проводить Совкомбанк. Эксперимент стартовал еще в 2022 году в Турции для сотрудников бэк-офиса и ИТ-компании «Совкомбанк Технологии», позднее такая практика была распространена на Сочи, а затем и на все дочерние компании Совкомбанка. Чтобы дальше продолжать эксперимент, банк строит собственный коворкинг на территории парк-отеля на Алтае. Как рассказали NEWS.ru в банке, эксперимент оказался успешным. По заявлению организации, эффективность четырехдневного графика анализировали в несколько этапов. По итогам эксперимента банк опросил руководителей своих подразделений: последние обратили внимание на рост производительности труда работников и их вовлеченность в рабочий процесс. За неделю работы по новому графику 76% сотрудников полностью выполнили рабочую норму, а 20% ее перевыполнили.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что думают в Госдуме и Совфеде о переходе на короткую рабочую неделю

В компании «Совкомбанк Технологии» сообщили, что участники эксперимента выполняли задачи качественнее, на 14% увеличилось количество сделанной работы. На эффективность труда, по мнению самих сотрудников, повлиял формат работы в коворкинге. Не справились с поставленными задачами только 4% участников эксперимента, сообщили в пресс-службе банка.

Глава думского комитета про социальной политике Ярослав Нилов заявил NEWS.ru, что, по его мнению, законодательно переводить россиян на четырехдневную рабочую неделю нельзя.

«Все это должно происходить только эволюционным путем. Некоторые компании уже, используя удаленную занятость, сделали даже не четырехдневную, а трехдневную рабочую неделю. Самое главное, чтобы не страдала производительность труда, иначе это может привести к пагубным последствиям. И, конечно же, люди не должны терять заработную плату», — пояснил Нилов.

По мнению члена Совета Федерации Айрата Гибатдинова, четырехдневка в России в ближайшее время вряд ли появится. «Сейчас страна столкнулась с большим количеством вызовов, мы должны делать упор на развитии внутреннего производства и укреплении оборонной промышленности», — заявил NEWS.ru сенатор.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вместе с тем он признал, что новые условия жизни привели к смене ритма — в частности, по его мнению, стало меньше бюрократии, часть задач перешла в электронный формат, и теперь за более короткий период современный сотрудник выполняет больший объем работы.

«Поэтому стоит подумать о предоставлении дополнительного часа отдыха перед выходными. Ранее я предлагал возможность сокращения рабочей недели до 39 часов, соответствующий законопроект был внесен мной в Государственную думу», — отметил Гибатдинов.

Что мешает России перейти на четырехдневку

С точки зрения обывателя кажется, что было бы здорово работать на день меньше, а высвободившийся выходной потратить на свое усмотрение, отметила в разговоре с NEWS.ru экс-проректор НИУ «Высшая школа экономики» Валерия Касамара. Однако с точки зрения экономики все намного сложнее, считает она.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Существует специфика многих отраслей, которые функционируют в режиме полного цикла и занимают существенную долю в ВВП страны. Более того, нельзя исключать такой фактор, как производительность труда, которая не так уж высока. Есть еще и специфика экономического поведения населения — как правило, люди не ограничиваются получением базового дохода на основном рабочем месте, а значит, все равно будут подрабатывать в свободное время», — рассказала Касамара.

Обычно на тему короткой рабочей недели рассуждают теоретики, они приводят в пример эксперименты, которые были основаны на минимальной выборке, проводились в «стерильной» среде или в специфических условиях, пояснил в беседе с NEWS.ru член комиссии Госсовета РФ по направлению «Малое и среднее предпринимательство» Вадим Лобов.

Почему четырехдневка может расколоть общество

На практике же, считает Лобов, сокращение рабочей недели приведёт лишь к падению производительности труда, росту затрат на наем дополнительных людей и как результат — сокращению зарплат оставшимся. Поэтому абсолютное большинство компаний и в России, и в мире работают пять дней в неделю, а многие руководители — все шесть, подчеркнул Лобов.

«Даже в плане социальной справедливости введение четырехдневной рабочей недели будет способствовать расколу общества. Ведь огромная доля персонала в России — это работники предприятий непрерывного цикла, где подобные эксперименты в принципе невозможны. Армия, врачи, учителя, сотрудники транспортной сферы, пожарные, полицейские, другие государственные службы, заводы, конвейерные предприятия. Перевести их на четырехдневку не получится», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По его мнению, это окажется проблемой и для остальных компаний. В частности, это спровоцирует сложности с планированием встреч, совещаний, командировок, отпусков, а также скажется на качестве оказания услуг. Ведь сокращение рабочей недели — это также и сокращение времени обслуживания клиентов, которые столкнутся, например, с задержками в получении услуг и заказов, говорит Лобов.

«При переходе на сокращённую неделю не избежать и международной рассинхронизации. Если в одной стране ввели четырехдневную рабочую неделю, а в другой нет — это повод для корпоративного конфликта: наши сотрудники работают пять дней, а контрагенты — четыре дня, из-за них мы упускаем выгоду, теряем клиентов, тормозим операционные задачи. Такой бизнес будет проигрывать в конкурентной борьбе», — пояснил член комиссии Госсовета.

Чтобы компенсировать выпавший день, в большинстве случаев придётся увеличивать продолжительность рабочего времени до 10 часов, что приведёт к повышению нагрузки на сотрудников и снижению их эффективности, отметил он.

Готовы ли россияне к четырехдневке

Три четверти россиян мечтают работать четыре дня в неделю. Такой результат показал опрос, проведённый сервисом «Работа.ру». По мнению наших соотечественников, сокращение количества рабочих дней позитивно скажется на работоспособности команды. При этом многие сомневаются. что в их компании подобная схема работы может быть реализована.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На вопрос «Согласны ли вы с утверждением, что три выходных в неделю лучше, чем два?» положительный ответ дали 78% респондентов. При этом готовность своей компании к четырёхдневной рабочей неделе отрицательно оценили 47% участников опроса. Они полагают, что подобный график им не подходит. О том, что переход на четырёхдневку вполне реален, заявили 21% опрошенных.

Психолог Марина Гладышева рассказала NEWS.ru, что возможный переход на четырёхдневную рабочую неделю сейчас дастся россиянам легче, чем несколько лет назад, так как люди за время пандемии привыкли к удаленке и частому отсутствию в офисе. «Есть некая часть людей, правда, которым это (переход на четырёхдневную рабочую неделю. — NEWS.ru) удастся тяжело. Это люди, которые работают по одному графику, всю жизнь на одном месте. Молодым же всегда проще и плюс один выходной, это лучше, чем если бы добавили ещё один рабочий день, — отметила Гладышева.

Сокращённая рабочая неделя, гибкий график и гибридная занятость (сочетание удаленной и очной работы) могут быть востребованы для привлечения на рынок труда экономически неактивного населения — то есть тех, кто не занят и не является безработным, но потенциально мог бы работать при определённых условиях. Об этом NEWS.ru рассказала аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселёва.

По ее мнению, работа на условиях неполной рабочей недели и другие гибкие форматы при адекватной оплате труда могут быть интересным вариантом для домохозяек, матерей с малолетними детьми, студентов и пенсионеров.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако к потенциальному переходу на четырехдневку надо детально подготовиться, утверждает в разговоре с NEWS.ru руководитель агентства «Стратагема», маркетолог Роман Черёмухин. Он напомнил, что в 1967 году, когда СССР перешел с шестидневки на пятидневную рабочую неделю, проблемой оказалось не нарушение производственных цепочек, а отсутствие мест для проведения досуга.

По мнению собеседника NEWS.ru, сегодня нам нужно ответить на важные вопросы: что нам ближе — хроническая депрессия работающих по 55 часов в неделю японцев или живущие в обнимку с велосипедом и рабочей неделей в 29 часов голландцы.

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