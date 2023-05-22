В России официально предложили ввести шестидневку: к чему это приведет Введут ли шестидневную рабочую неделю и чем это опасно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила ввести в России шестидневную рабочую неделю, как во времена Великой Отечественной войны. Примечательно, что инициатива возникла тогда, когда весь мир активно обсуждает сокращение рабочего времени, а компании постепенно переходят на четырехдневный график. Имеет ли смысл возвращаться в прошлое и чем опасны подобные эксперименты — в материале NEWS.ru.

Кому и зачем нужна шестидневка

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила ввести шестидневную рабочую неделю. Такое обращение она направила главе Минтруда Антону Котякову.

В «Аванти» объясняют: Россия в целом отлично выдержала санкционный удар, но экономике сейчас нужна дополнительная поддержка, потому что сейчас нагрузка на нее сильно выросла. По мнению авторов инициативы, введение шестидневки поможет достичь технологического и промышленного прорыва, укрепить экономический суверенитет и уменьшить зависимость от других стран.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предприниматели вспомнили и опыт Великой Отечественной войны: тогда жители СССР трудились и по шесть, и по семь дней в неделю. Пятидневка была введена лишь в 1967 году.

Готовы ли к изменению закона в Госдуме

В Госдуме идею о шестидневной рабочей неделе не оценили. Как заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, согласно действующему трудовому законодательству, отдельные предприятия в России уже работают по шестидневной рабочей неделе, исходя из поставленных государством задач. Дополнительное регулирование здесь не требуется, а в отдельных случаях может быть даже опасным, считает он.

По сравнению с Великой Отечественной войной многое в стране изменилось, считает член того же комитета Госдумы Светлана Бессараб. «У нас уже не советская власть и не советский период, когда фактически единственным работодателем для советских людей выступало государство», — сказала депутат. Подобные предложения — не продуманы и недальновидны, учитывая, что сегодня более половины российской экономики — это частный сектор, который никак не решает проблемы СВО, добавила депутат.

Стоит отметить, что обычно Госдума принимает только законопроекты, внесенные президентом, правительством, совместными большими группами депутатов и сенаторов либо членами «Единой России». Данная же инициатива, скорее, похожа на пиар-акцию и вряд ли имеет серьезные перспективы.

Сколько работают за границей

Шестидневная рабочая неделя сегодня введена в некоторых азиатских странах. «Аванти», в частности, говорит об опыте Непала и Ирана. Кроме того, в Турции и Бельгии допускается занятость до 48 часов в неделю, указывают авторы идеи о шестидневке.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), более 40 часов в неделю работает основная масса людей в Японии. У японцев даже есть отдельное понятие «кароси», которое означает смерть от переработок. Стрессовые ситуации и повышенные нагрузки здесь нередко приводят к печальным последствиям.

Согласно другому рейтингу ОЭСР, больше остальных за своим рабочим столом проводят жители Мексики, Южной Африки, Колумбии и Турции: в допандемийном 2019 году средняя рабочая неделя в этих странах составляла 43,2–45,5 часов. А вот европейцы отдыхали больше. В Нидерландах средняя рабочая неделя длилась 30,5 часа, в Дании — 33,1 часа, в Норвегии — 33,7. Меньше, чем в России, работают в Швейцарии (34,5 часа), Германии (34,9 часа), Ирландии и Швеции (36,4 часа), Австрии (36,5 часа), Финляндии и Великобритании (36,6 часа), напоминает редакция Plus-one.ru.

Кто и как переходит на четырехдневку

Примечательно, что почти во всех странах рейтинга ОЭСР (а это около 50 государств) с 2000 года рабочие часы неуклонно сокращаются. Где-то лишь на один час, а где-то — на пять (например в Чили) или даже на 10 (в Южной Корее).

С 2021 года страны активно экспериментируют с четырехдневной рабочей неделей. По данным World Population Review (независимая организация, занимается переписью населения и демографией. — NEWS.ru.), по состоянию на конец 2022 года более двух десятков государств проводили соответствующие тестовые испытания и пилотные программы. В их числе Австралия, Канада, Дания, Финляндия, Германия, Великобритания, США, а также упомянутые выше Бельгия и Япония.

Преобладающая форма такого рабочего графика — 32-часовая четырехдневная рабочая неделя, но существует множество вариаций. Так, в некоторых странах (например, в той же Бельгии) следуют правилу 4/10: там разбивают 40 часов работы в неделю на четыре десятичасовых рабочих дня вместо пяти восьмичасовых.

Что до этого предлагали в России

До сих пор в России активно велись дискуссии о введении четырехдневной рабочей недели. В июне 2019 года идею возможного перехода на четырехдневку озвучил Дмитрий Медведев, который на тот момент занимал должность председателя правительства РФ. Он ссылался на опыт зарубежных компаний, перешедших на такой график и сумевших повысить производительность труда.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожалуй, один из самых впечатляющих результатов продемонстрировала компания Microsoft Japan, которая протестировала четырехдневку еще в 2019 году и добилась тогда повышения производительности на 39,9%.

Чем опасно увеличение рабочей недели

Эксперты скептически отнеслись к идее введения шестидневной рабочей недели. По мнению доцента кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольги Лебединской, в России предпосылки для настолько радикальных преобразований пока не сформированы. Один дополнительный рабочий день в неделю — это 32 рабочих часа в месяц, указывает она. «Вопрос в том, найдут ли все работодатели такой объем работ для работников при сохранении среднесписочной численности сотрудников? Если нет, то это потенциально может спровоцировать волну увольнений на небольших предприятиях», — рассуждает Лебединская.

Доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин называет предложение «Аванти» «довольно лукавым». «Можно понять желание некоторых бизнесменов, чтобы работники работали больше за меньшую зарплату. На практике это может привести к „оптимизации“ персонала, то есть увольнению части работников», — соглашается Зайнуллин с Лебединской.

При производственной необходимости компании и сегодня могут привлечь работников к сверхурочной работе или временно нанять дополнительный персонал, напоминает Зайнуллин.

Как россияне работают сейчас

Сейчас Трудовым кодексом РФ установлена пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов.

При этом закон допускает сверхурочную работу не более четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Первые два часа переработки оплачивают не менее чем в полуторном размере, а последующие часы — не менее чем в двойном.

На практике же под угрозой увольнения россияне часто работают без учета дополнительных часов и без оплаты сверхурочного времени, заключают эксперты.

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