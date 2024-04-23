Работающим россиянам рассказали, как пережить шестидневку Психолог Сибирский: пережить рабочую шестидневку проще с мыслью о праздниках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы проще пережить шестидневную рабочую неделю, которая продлится с 22 по 27 апреля, нужно помнить о долгожданных весенних праздниках после нее, рассказал в беседе с «360» психолог Артемий Сибирский. По его словам, такие длинные рабочие будни могут показаться бесконечными.

Вспомните, что после такой недели будет несколько дней долгожданных весенних праздников, которые можно провести в кругу любимых и друзей. Также можно поехать на дачу или в отпуск за границу. Заняться многими вещами, на которые не хватало времени раньше. Хорошенько выспаться, — посоветовал Сибирский.

Психолог также порекомендовал не входить в состояние жертвы и не пытаться найти ответ, почему нужно так долго работать. Будет легче, если принять этот факт и не тратить лишний раз нервы и силы на то, что нельзя изменить, тогда можно сберечь свое настроение и состояние.

Ранее юрист по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала, что работа 9 мая, согласно Трудовому кодексу РФ, оплачивается в двойном размере, а дальнейшая оплата зависит от графика сотрудника. По ее словам, в случае стандартной пятидневки работа в выходные дни по производственному календарю будет подлежать двойной оплате.