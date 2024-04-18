Юрист раскрыла важный нюанс работы в майские праздники Юрист Яковлева напомнила о двойной оплате за работу в майские праздники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работа 9 мая, согласно Трудовому кодексу РФ, оплачивается в двойном размере, а дальнейшая оплата зависит от графика сотрудника, рассказала NEWS.ru юрист по трудовому праву Валентина Яковлева. По ее словам, в случае стандартной пятидневки работа в выходные дни по производственному календарю будет подлежать двойной оплате.

При стандартной пятидневке, как у всех офисных работников, работа в выходные дни по производственному календарю будет считаться работой в выходные дни и подлежать двойной оплате. Если у работника сменный режим, то у него действует иной порядок. Если смена выпадает на 1 и 9 мая, то положена двойная оплата, а если его попросят выйти на работу в день, когда по графику выходной, то тоже двойная оплата, — подчеркнула Яковлева.

Ранее Яковлева отметила, что россиянам невыгодно продлевать майские праздники или брать отпуск в эти даты, так как цена одного рабочего дня в такие месяцы гораздо выше. По ее словам, это также касается января. В то же время юрист отметила, что в этом году май не такой уж невыгодный месяц для отпуска. Она напомнила, что часть праздничных дней забрал на себя апрель.