Раскрыты неприятные для россиян последствия четырехдневной рабочей недели Депутат Нилов: четырхдневная рабочая неделя спровоцирует рост инфляции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одним из неприятных для россиян последствий введения четырехдневной рабочей недели может стать рост инфляции, считает глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Парламентарий в беседе с NEWS.ru отметил, что сокращение рабочих часов приведет к дополнительной нагрузке на экономику, росту цен и безработицы, а также к закрытию предприятий.

Депутат подчеркнул, что его позиция по данному вопросу никак не изменилась с 2019 года. Он добавил, что те, кто хотел сократить себе рабочую неделю, уже сделали это благодаря новым, смешанным и удаленным формам занятости.

Моя позиция не меняется с 2019 года. Некоторые уже себе сделали четырехдневку и трехдневку благодаря новой форме занятости, удаленной занятости, смешанной занятости. Любая регуляторика сейчас опасна. Это нагрузка на экономику, на работодателя, это вероятность порождения инфляции, роста цен, роста безработицы, закрытия предприятий, — высказался Нилов.

Член Совета Федерации Айрат Гибатдинов ранее заявил, что четырехдневка в России в ближайшее время вряд ли появится, так как страна столкнулась с большим количеством вызовов. Вместе с тем он признал, что новые условия жизни привели к смене ритма. В частности, по его мнению, стало меньше бюрократии, часть задач перешла в электронный формат, и теперь за более короткий период современный сотрудник выполняет больший объем работы.