Индексация пенсий, медианная зарплата и МРОТ: что пообещал Путин на ПМЭФ

Фото: Кирилл Казачков/Росконгресс

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений на планерном заедании ПМЭФ. Что глава государства сказал об индексации пенсий, росте экономики и привязке медианной зарплаты к МРОТ, как отреагировали на его слова в Союзе пенсионеров России?

Что Путин сказал об индексации пенсий в России

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит с 5 по 8 июня, Путин заявил, что необходимо вернуть индексацию пенсий трудоустроенным пенсионерам. Слова главы государства передает корреспондент NEWS.ru. Уточняется, что президент согласился на соответствующее предложение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

«Я с вами согласен, мы должны принять это решение. Пожалуй, я сейчас прямо на форуме об этом скажу», — отметил Путин.

Позднее в ходе выступления на планерном заседании ПМЭФ глава государства объявил, что индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится с 2025 года. Президент поручил Госдуме принять соответствующий законопроект в весеннюю сессию.

«Предлагаю со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. С 1 февраля 2025 года и далее пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать», — цитирует Путина корреспондент NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как отреагировали на слова Путина в Союзе пенсионеров РФ

Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в беседе с NEWS.ru заявил, что возобновление индексаций пенсий трудоустроенным пожилым гражданам является справедливым решением.

«Давно ожидаемая мера поддержки. Совершенно очевидно, что в тот период времени, когда принималась данная мера поддержки, вопрос по категориям неработающих пенсионеров и работающих решался следующим образом: для неработающих пенсионеров индексация производится в соответствии с нормами конституции не реже одного раза в год, производится на проценты не ниже, чем уровень инфляции. Осуществляется это дело с 1 января следующего года. Никаких проблем у неработающего пенсионера здесь не было. Что касается рабочих пенсионеров, по ним была принята другая мера. За счет тех взносов, которые они направляют в течении года в Социальный фонд, у них появляется право индексации пенсий с 1 августа на проценты, которые они заработали. Эти проценты ограничены тремя баллами. Если уровень индексации неработающих пенсионеров получался где-то даже более тысячи рублей, то для работающих это чуть более трехсот рублей в месяц. Разница ощутимая. Некоторые пенсионеры, которые находились на невысоких ставках, увольнялись. Поэтому справедливость в этом вопросе восторжествовала. Хорошее, толковое и принципиально важное решение. Теперь пенсионеры выровняются в правах на индексацию пенсий. Индексация пенсий — это не повышение, а компенсация, связанная с уровнем повышения цен. Это справедливо, правильно и ожидаемо», — констатировал спикер.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Валерий Рязанский

Что сказал Путин о МРОТ

К 2030 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет составлять не меньше 35 тысяч рублей в месяц, сообщил Путин. По словам президента, с 2025 года МРОТ составит 48% медианной зарплаты — примерно 22 тысячи рублей. В дальнейшем эта цифра будет расти. Он также анонсировал, что с 2025 года МРОТ будет привязан к медианной зарплате.

»[МРОТ] уже превышает прожиточный минимум, как это определено в Конституции, и в дальнейшем мы завяжем его индексацию на общий рост зарплат в экономике», — отметил президент.

Цель на 2030 год — достичь размера МРОТ не менее 35 тыс. руб. в месяц. МРОТ в России на 1 января 2024 года установлен на уровне 19 тыс. 242 руб. В некоторых городах и областях действуют региональные коэффициенты.

Путин констатировал, что доходы граждан России должны расти быстрее экономики страны. Он отметил, что предприятия способны увеличивать заработные платы россиян.

«На горизонте ближайших шести лет они [доходы] должны прибавлять темпами выше, чем валовый внутренний продукт», — указал глава государства.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что сказал Путин о росте экономики

На сегодняшний день темпы роста российской экономики опережают среднемировые, заявил Путин. Глава государства отметил, что Россия успешно выполнила поставленную цель войти в четверку крупнейших экономик мира, обогнав Японию и Германию.

«Мы поставили цель войти в четверку крупнейших экономик мира. Кстати, по некоторым данным, включая оценки Всемирного банка, он буквально на той неделе произвел дополнительные расчеты и поставил Россию на четвертое место, мы оказались впереди Японии», — заявил Путин.

Рост ВВП России составил 3,6%, а за первый квартал текущего года — 5,4%. Особенно важно, продолжил президент, что такая динамика определяется в первую очередь несырьевыми отраслями. По словам Путина, нужно и дальше обеспечивать отечественной экономике стабильный рост.

Читайте также:

Путин поручил продлить срок софинансирования долгосрочных накоплений

Путин заявил о возможном появлении нового налогового вычета

В РФ введут шестидневную рабочую неделю? Что изменится, заявление Минтруда