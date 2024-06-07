«Впереди Японии»: Путин о темпах роста экономики России Путин: экономика России заняла четвертое место в мире

Фото: Kremlin.ru/Сергей Бобылёв, РИА «Новости»

Владимир Путин

На сегодняшний день темпы роста российской экономики опережают среднемировые, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент NEWS.ru. Глава государства отметил, Россия успешно выполнила поставленную цель войти в четверку крупнейших экономик мира, обогнав Японию и Германию.

Мы поставили цель войти в четверку крупнейших экономик мира. Кстати, по некоторым данным, включая оценки Всемирного банка, он буквально на той неделе произвел дополнительные расчеты и поставил Россию на четвертое место. Мы оказались впереди Японии, — заявил Путин.

Рост ВВП России составил 3,6%, а за первый квартал текущего года — 5,4%. Особенно важно, продолжил президент, что такая динамика определяется в первую очередь несырьевыми отраслями. По словам Путина, нужно и дальше обеспечивать отечественной экономике стабильный рост.

В рамках форума глава государства также отметил, что вооруженным силам требуется высокий темп технологического обновления. Путин назвал данный вопрос важнейшим и определяющим для России. При этом страна доказала высокий уровень готовности и восприимчивости к технологическим преобразованиям.