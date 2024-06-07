Путин призвал повысить темп технологического обновления ВС РФ Путин: темп технологического обновления российской армии необходимо увеличить

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Вооруженным силам России требуется высокий темп технологического обновления, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Глава государства назвал этот вопрос важнейшим и определяющим для страны.

Российский лидер отметил, что на сегодняшний день в мире наблюдается взрывной технологический рост почти во всех сферах жизни, который кардинальным образом меняет управленческие и производственные процессы, а также целые отрасли. Он подчеркнул, что Россия доказала высокий уровень готовности и восприимчивости к технологическим преобразованиям, что можно наблюдать в различных сферах.

Аналогичные процессы начинают разворачиваться и в вооруженных силах, где нам также необходим высокий темп технологического обновления. Это важнейший определяющий вопрос для нашей страны, — сказал Путин.

Кроме того, президент РФ отметил, что Москва готова предлагать полноформатные технологические партнерства другим странам. Оно будет включать в себя обеспечение полного жизненного цикла товаров и услуг с подготовкой местных кадров, локализацией производств, а также техническим сервисом, страхованием, заявил он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин в выступлении на ПМЭФ 7 июня традиционно сделает акцент на экономике. По его словам, дискуссия, которая состоится на пленарном заседании форума, может уйти в политэкономию.