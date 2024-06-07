В Кремле раскрыли, чему Путин посвятит речь на ПМЭФ Песков: речь Путина на ПМЭФ традиционно будет посвящена экономике

Фото: Валентина Певцова/Росконгресс

Президент РФ Владимир Путин в выступлении на ПМЭФ 7 июня традиционно сделает акцент на экономике, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. По его словам, дискуссия, которая состоится на пленарном заседании форума, может уйти в политэкономию.

Традиционно президент, конечно, делает акцент на экономике, и поэтому я убежден, что его речь будет главным образом посвящена экономике нашей страны, — уточнил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ утверждает, что в современном мире уже не существует политики или экономики в их чистом виде. Поэтому, как он предположил, на пленарном заседании ПМЭФ внимание уделят именно политэкономии.

Ранее политолог Сергей Марков предположил, что Путин в ходе своего выступления на ПМЭФ затронет тему мирных переговоров по Украине. По словам эксперта, такой выбор может объясняться предстоящей конференцией в Швейцарии, которая пройдет 16–17 июня.

Депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что многие тезисы из интервью Путина руководителям мировых информационных агентств на ПМЭФ можно расценивать как сигнал руководителям ведущих государств. По его мнению, российский президент дал понять, что Россия не собирается нападать на НАТО и она не агрессор, а защищает себя.