Депутат указал на важную деталь для Запада в интервью Путина на ПМЭФ Депутат Гурулев: Путин указал Западу на нежелание Москвы нападать на НАТО

Фото: Валентина Певцова/Росконгресс

Президент России Владимир Путин

Многие тезисы из интервью президента России Владимира Путина руководителям мировых информационных агентств на ПМЭФ можно расценивать как сигнал руководителям ведущих государств, написал в Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Гурулев. По его словам, глава российского государства дал понять, что Россия не собирается нападать на НАТО, что она — не агрессор, а защищает себя.

Верховный главнокомандующий еще раз подчеркнул, что Россия — не агрессор, мы защищаем себя, что отражается в военном конфликте на Украине. Мы не хотим нападать на НАТО, нам не нужны территории европейских государств, — написал Гурулев.

Ранее Путин назвал заявления коллективного Запада о готовности России напасть на НАТО «бредом собачьим» и «тупыми как стол». По его словам, такие утверждения Запад распространяет лишь для того, чтобы выставить Москву врагом и удовлетворить собственные имперские амбиции.

Политолог Сергей Марков считает, что президент эмоционально прокомментировал риторику НАТО о планах РФ напасть на Альянс, потому что раскусил ее суть. По его словам, высказывания военного блока говорят как раз о его намерениях в отношении России и Путин это понимает.