Заявления коллективного Запада о готовности России напасть на НАТО являются «бредом собачьим», сказал на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге российский лидер Владимир Путин. По его словам, такие утверждения Запад распространяет лишь для того, чтобы выставить Москву врагом и удовлетворить собственные имперские амбиции, передает пресс-служба Кремля.

Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем что ли?! Тупые вообще, как этот стол?! Кто это придумал?! Это чушь, понимаете! Бред собачий!заявил Путин.

Такими утверждениями страны — члены Организации Североатлантического договора (НАТО) одурачивают собственное население, пояснил политик. Россию при этом рисуют противником, против которого «надо вооружаться», указал он.

Вот где Канада, а где мы. Представьте, что мы бы сейчас в Канаде творили то, что Соединенные Штаты делают у нас, на нашем пороге, на Украине. Или в Мексике. Вы сейчас сказали, что Соединенные Штаты отторгли часть территорий Мексики в свое время. И побуждали бы Мексику бороться за возвращение своих территорий. Это тоже самое, что делают западные страны в отношении российско-украинского кризиса, — подчеркнул он.

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