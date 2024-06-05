Заявления коллективного Запада о готовности России напасть на НАТО являются «бредом собачьим», сказал на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге российский лидер Владимир Путин. По его словам, такие утверждения Запад распространяет лишь для того, чтобы выставить Москву врагом и удовлетворить собственные имперские амбиции, передает пресс-служба Кремля.

Такими утверждениями страны — члены Организации Североатлантического договора (НАТО) одурачивают собственное население, пояснил политик. Россию при этом рисуют противником, против которого «надо вооружаться», указал он.

Вот где Канада, а где мы. Представьте, что мы бы сейчас в Канаде творили то, что Соединенные Штаты делают у нас, на нашем пороге, на Украине. Или в Мексике. Вы сейчас сказали, что Соединенные Штаты отторгли часть территорий Мексики в свое время. И побуждали бы Мексику бороться за возвращение своих территорий. Это тоже самое, что делают западные страны в отношении российско-украинского кризиса, — подчеркнул он.